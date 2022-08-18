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Giriş Tarihi: 18.8.2022 14:09

Labirent: Alev Deneyleri filmi konusu nedir? Labirent: Alev Deneyleri filmi oyuncuları kimler?

Labirent: Alev Deneyleri filmi 18 Ağustos 2022 Perşembe akşamı ATV ekranlarına gelecek. 2015 yılı yapımı filmin yönetmen koltuğunda Wes Ball oturuyor. Aksiyon, bilim kurgu ve macera türlerinde olan filmin başrolünde Dylan O’Brien yer alıyor. Peki; Labirent: Alev Deneyleri filmi konusu nedir? Labirent: Alev Deneyleri filmi oyuncuları kimler?

Labirent: Alev Deneyleri filmi konusu nedir? Labirent: Alev Deneyleri filmi oyuncuları kimler?

Labirent: Alev Deneyleri filmi sinemaseverlerle buluşacak. Film, 2014 tarihli roman uyarlaması bilim kurgu aksiyonu Labirent: Ölümcül Kaçış'ın devamı niteliğindedir. Kapana kısıldıkları Labirent deneyinden kurtulmayı başaran gençleri hiç ummadık tehlikeler bekleyecek. Peki; Labirent: Alev Deneyleri filmi konusu nedir? Labirent: Alev Deneyleri filmi oyuncuları kimler?

LABİRENT: ALEV DENEYLERİ FİLMİ KONUSU

2014 tarihli roman uyarlaması bilim kurgu aksiyonu Labirent: Ölümcül Kaçış'ın devamı olan filmde, kapana kısıldıkları Labirent deneyinden kurtulmayı başaran gençleri bu sefer dış dünyada hiç ummadıkları tehlikeler bekliyordur. Neredeyse kıyamet kopmuş gibi bir manzarayla karşılaşan ve bir şekilde "değerli" olduklarına inanan gençler, kendileri için hazırlanan planların ikinci aşamasına geçtiklerinden haberdar değildir. Serinin bu bölümünde Thomas ve Kayranlı dostları, şimdiye kadarki en zorlu mücadelelerini vermek zorundadır; İsyan olarak bilinen gizemli ve güçlü organizasyon hakkında ipuçlarına ulaşmak ve kendilerini bu örgütten kurtarmak…

LABİRENT: ALEV DENEYLERİ FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2015

Yönetmen : Wes Ball

Türü : Aksiyon / Bilimkurgu / Macera

Oyuncular : Dylan O'Brien, Ki Hong Lee, Thomas Brodie-Sangster, Kaya Scodelario

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Labirent: Alev Deneyleri filmi konusu nedir? Labirent: Alev Deneyleri filmi oyuncuları kimler?
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