Labirent Ölümcül Kaçış oyuncu kadrosu: Labirent Ölümcül Kaçış filminin konusu nedir, nerede çekildi?

LABİRENT ÖLÜMCÜL KAÇIŞ KONUSU

Labirent: Ölümcül Kaçış'ta, Thomas bir anda uyanır ve yukarı doğru hareket halindeki bir asansörde olduğunu fark eder. Asansörün kapıları açılır ve karşısında kendi yaşlarında bir grup genci görür. Koloni gibi görünen bu grup onu bir kayranda karşılamıştır. Devasa büyüklükteki duvarlarla çevrelenen bu geniş alanda Thomas ne kendisini, ne ailesini ne de geçmişini hatırlayamaz. Dahası karşısındaki "Kayranlılar" da tıpkı kendisi gibi buraya nasıl ve neden getirildiklerini bilmemektedirler.