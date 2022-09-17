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Giriş Tarihi: 17.9.2022 14:24

Labirent Ölümcül Kaçış oyuncu kadrosu: Labirent Ölümcül Kaçış filminin konusu nedir, nerede çekildi?

Orijinal adıyla The Maze Runner filmi bu akşam izleyicisi ile buluşuyor. Aksiyon ve bilimkurgu türündeki Labirent Ölümcül Kaçış oyuncu kadrosu ile dikkat çeken yapımlar arasında. 2014 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Wess Ball oturuyor. Labirent Ölümcül Kaçış filminin konusu oldukça heyecan yaratıyor. Peki, Labirent Ölümcül Kaçış nerede çekildi? İşte, film hakkında merak edilenler…

Labirent Ölümcül Kaçış oyuncu kadrosu: Labirent Ölümcül Kaçış filminin konusu nedir, nerede çekildi?

Labirent Ölümcül Kaçış filmi oyuncuları arasında birçok popüler isim yer alıyor. Aksiyon filmi severlerden tam not alan yapım TV'de izleyicisi ile buluşuyor. Labirent Ölümcül Kaçış filminin konusu bir grubun kaçış hikayesine odaklanıyor. Peki, Labirent Ölümcül Kaçış filmi nerede çekildi? İşte, yanıtlar…

LABİRENT ÖLÜMCÜL KAÇIŞ KONUSU

Labirent: Ölümcül Kaçış'ta, Thomas bir anda uyanır ve yukarı doğru hareket halindeki bir asansörde olduğunu fark eder. Asansörün kapıları açılır ve karşısında kendi yaşlarında bir grup genci görür. Koloni gibi görünen bu grup onu bir kayranda karşılamıştır. Devasa büyüklükteki duvarlarla çevrelenen bu geniş alanda Thomas ne kendisini, ne ailesini ne de geçmişini hatırlayamaz. Dahası karşısındaki "Kayranlılar" da tıpkı kendisi gibi buraya nasıl ve neden getirildiklerini bilmemektedirler.

Tek bildikleri şey ise her sabah labirente gidilen dev bir kapının açıldığıdır. Güneş batarken ise her akşam kapı kapanır. Üstelik her 30 günde bir asansörle gruba yeni bir genç gelmektedir. Thomas'ın ardındansa beklenmedik bir şekilde, bir hafta sonra asansör labirente Teresa adında bir genç kızı bırakır. Thomas şimdi hem kayran sakinlerinin hem de geçmişte bir yerlerden hatırladığı bu labirentin sırrını çözmeye çalışacaktır.

LABİRENT ÖLÜMCÜL KAÇIŞ OYUNCULARI

Dylan O'Brien

Aml Ameen

Will Poulter

Kaya Scodelario

Thomas Brodie-Sangster

Ki Hong Lee

Jacob Latimore

Balke Cooper

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Labirent Ölümcül Kaçış oyuncu kadrosu: Labirent Ölümcül Kaçış filminin konusu nedir, nerede çekildi?
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