Lastiğini patlattıkları otomobilden 270 bin lira çalan hırsızlar yakalandı

Adana'da esnaf Ahmet O. (23) bankadan 270 bin TL para çekip otomobiline koydu. Ahmet O.'yu kendilerine kurban seçen 2 hırsızdan Hüseyin T. (33) aracın arka tekerini kesip patlattı. Olanlardan habersiz yoluna devam eden Ahmet O., bir süre sonra otomobilinin tekerinin patladığını fark ederek tamirciye gitti. 2 şüpheliden Ali A. (44) otomobil içinde bulunan parayı çalıp kayıplara karıştı. Ahmet O.'nun şikayeti üzerine harekete geçen polis, önce 2 hırsızın kimliğini tespit etti sonra şüphelileri yakaladı. Çaldıkları paranın 236 bin 800 TL'si ele geçirdi. Sorgularında hırsızlığı kabul eden şüpheliler, "Parayı hiç harcamadık, poşette bu kadar vardı" dedi. Adliyeye sevk edilen Hüseyin T. ile Ali A., tutuklandı. Ele geçirilen para ise sahibine teslim edildi.

ARKA TEKERLEĞİ PATLATTI

Olay, 18 Mart'ta Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde meydana geldi. Esnaf Ahmet O., caddedeki bir banka şubesine girip, hesabından 270 bin TL para çekti. Poşete koyduğu para ile şubeden çıkan Ahmet O., otomobiline bindiği sırada dışarıda bekleyen Hüseyin T., aracın arka lastiğini bıçakla kesip, patlattı. Bir süre caddede ilerleyen Ahmet O., aracının lastiğinin patladığını fark edip, yakındaki bir tamirciye gitti. Bu sırada Hüseyin T. ile yanındaki Ali A. ise Ahmet O.'yu takip etti.

ÖN CAMDAN ALIP KAÇTI

Para sahibi Ahmet O. aracından indiği anda şüphelilerden Hüseyin O. yolcu kapısını el çabukluğuyla açıp, otomobilin kilitlenmemesini sağladı. Ahmet O., tamirciyle konuştuğu sırada Ali A. ise ön koltuktaki para dolu poşeti çalıp, kaçtı. Aracına döndüğünde parasının çalındığını fark eden Ahmet O.'nun ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İş yeri ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit edip, saklandıkları adresi de belirledi.

POŞETTE BU KADAR VARDI

Harekete geçen polis, Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerine yaptığı baskında Hüseyin T. ile Ali A.'yı gözaltına aldı. Hüseyin T.'nin evinde yapılan armada çalınan paranın 236 bin 800 lirası bulundu. Emniyetteki sorgularında hırsızlığı kabul eden şüpheliler, "Parayı hiç harcamadık, poşette bu kadar vardı" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin T. ile Ali A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen para ise sahibine teslim edildi.