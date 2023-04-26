Lastik bot battı, göçmenler yüzerek karayı çıktı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot, Karadere Plajı açıklarında battı. Bottaki 33 düzensiz göçmen kendi imkanlarıyla sahile çıkmayı başardı. Mültecileri sahilde gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 33 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Ula Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.