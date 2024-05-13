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Giriş Tarihi: 13.5.2024 10:27

Lastik kesen komşu tutuklandı

İstanbul Beyoğlu’nda kaldırımda park halinde olan 13 aracın lastiğini bıçaklayarak patlatan ve kısa süre içerisinde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından evinde yakalanan 19 yaşındaki Emir A., çıkartıldığı mahkemece “mala zarar verme” suçundan tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Lastik kesen komşu tutuklandı

Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde önceki gece yaşanan olayda bir şahıs, kaldırımda park halinde olan 13 aracın lastiklerini bıçakla keserek zarar verip olay yerinden uzaklaşmış, sabah işine gitmek isteyen vatandaşlar araçlarının lastiklerini patlak görünce polis ekiplerine haber vermişti.

Olay ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri, zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlatmıştı. Güvenlik kamera görüntülerinden zanlının kimliğini tespit eden polis, suç kaydı bulunmayan şüpheli Emir A.'yı (19) Hüseyinağa Mahallesi'ndeki adresinde aynı gün yakalamıştı. Lastikleri bıçakla patlattığı anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansımıştı.

"ALKOLLÜYDÜM HATIRLAMIYORUM"

Beyoğlu polisi yaptığı çalışmada şahsın da aynı sokakta oturduğunu tespit etmiş ve adresine düzenlenen operasyonla yakalanan Emir A., işlem yapılmak üzere emniyete götürülmüştü.

Emniyetteki sorgusunda olay gecesi alkollü olduğunu ve olayı hatırlamadığını söyleyen şüpheli, işlemlerinin ardından 'mala zarar verme' suçundan adli makamlara sevk edilmişti. Şahsın çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi öğrenildi.

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Lastik kesen komşu tutuklandı
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