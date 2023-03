Lastik Üzerindeki Numaralar ve Harfler Ne Anlama Gelir? Araba Lastiğinde R, C, V, H Anlamı

Lastik üzerindeki harfler nedir ve de araba lastik üzerindeki harflerin anlamı, lastik yapısı ve sınıfı ile ilgilidir. Kalite, hız ve genişlik unsurlarını ifade eden harf ve rakamlar kullanılır lastiklerde. Bunun için lastik üzerindeki rakamlar neyi ifade eder, araç bilgisinden yola çıktığımızda en, boy, hız ve ağırlık gibi bilgilere de ulaşırız. Yine lastik üzerinde harfler de vardır. Örneğin lastik üzerindeki V ve H ne demek, hızla ilgilidir. Yine lastikte R harfi ne anlama gelir ve C ne demek, bunların hepsinin birer anlamı vardır.

Lastik Üzerindeki Numaralar ve Harfler Ne Anlama Gelir ?

Motorlu taşıtlar birden fazla parçanın bir araya gelmesiyle oluşan ve farklı özelliklere sahip araçlardır. Taşıtların kendi içlerinde modelleri, markaları ve türleri vardır. Bu model, marka ve türler aracın özelliklerini belirtirken nasıl çalışması gerektiğine dair de yapısı ile ilgili bilgi verir. Taşıtlarda en önemli unsur taşıtın motorudur. Motor, bir taşıtın sağlamlılığı, gücü ve yol yapabilme becerisini ifade ederken aynı zamanda araç kalitesini de ortaya koymaktadır.

Araçlarda motorun yanında lastikler de önemli birer parçadır. Her ne kadar taşıtı çalıştıran motor olsa da taşıtın kaliteli bir yol almasını sağlayanlar da aracın lastikleridir. Motorlarda olduğu gibi lastiklerinde kendine göre özellikleri ve kategorileri vardır. Öncelikle her aracın lastiği bir değildir. Her lastik araç türüne göre farklılaşırken aynı zamanda kalitesi de farklı olmaktadır. Bunu belirleyen ise lastik yanaklarında bulunan harfler ve rakamlardır. Bu harfler ve rakamlar lastiğin en, boy, ağırlık, hız ve farklı unsurlarını ifade eder. Şimdi dilerseniz bu harflerin ve rakamların en anlama geldiğine bakalım.

Lastik Yanak Markalamasındaki Sayı ve Harflerin Anlamı Nedir?

Araç sahipleri lastik seçerken oldukça titiz davranmaktadır. Çünkü araç lastiği oldukça önemli bir parçadır. Bu nedenle lastik seçerken farklı ebat, yük ve endeks ibarelerine çok seçici davranabilirsiniz. Ayrıca bu ibareler lastiklerin üzerinde yer almaktadır. Lastiklerin yanak markalamasında bulunan farklı harf ve farklı numaralar araç lastiğinde size rehberlik eder. Aracınız için yetersiz hale gelen lastikler, aracınız sinyal vermeye başladığında değiştirmeniz gerekmektedir. Bunun için aracınıza en uygun uygun lastik, ebat, kullanılacak mevsim, aracınızın üreticisi tarafından belirlenen yük kapasitesi, hız sınıfı ve yerel trafik kanunları gibi bazı koşullar göz önüne alınarak seçilmelidir.

Bu özellikler oto lastiklerin üzerine sayı ve harflerle ifade edilir. Bunun için oto lastiklerin üzerindeki ibareleri örnekler üzerinden daha rahatça anlayabilirsiniz. Söz gelimi 210 60 R18 ihtiyacınıza uygun mu değerlendiriyor olabilirsiniz. Bu lastiğin sonunda da 92V değeri yer aldığını düşünerek öncelikle eğer sıcak hava koşullarına, yaz şartlarına uygun bir lastik arıyorsanız kesinlikle bu ürünü değerlendirebilirsiniz. Lastik yanağındaki 210 ibaresi ise lastik genişliğini, 60R en boy oranını, 18 lastik çapını, 92 yük endeksini, V de hız sınıfını ifade eder.

Araba Lastiğinde R, C, V, H Anlamı Nedir?

İster yaz ister kış lastiği olsun, yeni lastik alırken kesinlikle teknik özellikleri dikkate alınmalıdır. Çünkü bir lastiğin performansını ve bir araca uygunluğunu belirleyen birçok faktör varken lastiğin bunların içinde teknik özellikleri çok önemlidir. Bu nedenle lastik yan duvarındaki referans bilgileri sürücülere yardımcı olabilir. Lastik yan duvarındaki kabartmalı gösterimler: lastik sırtı genişliği ve jant boyutu ile lastik hızı ve yük endeksi gibi farklı bilgileri içermektedir. Şimdi gelin bu harflerin ne anlama geldiğine bakalım.

R: Lastik üzerindeki R harfi, radyal yapıyı anlatır. Yeni lastiklerin neredeyse hepsi bu sistemle üretilir.

C: Lastik üzerinde "temperature" yazısı bitimindeki A, B veya C gibi harfler, lastiğin ısıya karşı dayanıklılık seviyesini gösterir. Lastikler en yüksek ısı dayanıklılığı için A'dan başlayarak B ve C diye sınıflandırılır.

V: Lastik üzerindeki V harfi de hızı temsil eder.

H: Lastik üzerindeki H harfi hız endeksini temsil eder. Hız endeksi harflerle gösterilmektedir.