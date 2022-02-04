Latmos’taki kültürel zenginlik tahrip ediliyor

Milas'taki 'Kutsal Dağ' olarak bilinen Latmos (Beşparmak) Dağlarının kaçak kazılar ve maden faaliyetleriyle kültür varlıklarına zarar verildiği görüldü. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), bölgedeki incelemelerini paylaştı. Latmos'un binlerce yıldır süregelen doğal ve kültürel miraslarının bilinçsiz ve hoyratça kullanılarak tahrip edildiğini kaydeden EKODOSD, "Latmos'un benzersiz doğası, birbirinden ilginç vahşi kayalıkları, mağaraları ve kaya sığınakları içinde, geçmiş tüm uygarlıkların izlerini görmek mümkündür. Bir yandan kaçak kazılarla, diğer yandan maden faaliyetleriyle adeta bir yarış içerisinde büyük bir hız ve hırsla Latmos Dağları tüketiliyor. Latmos'a her geldiğimizde gerek kültür varlıklarında gerekse eşsiz doğasında büyük değişimler görmekteyiz" ifadelerini kullandı.

TARİHE IŞIK TUTACAK BİRÇOK BULGU YOK OLUYOR

Kaçak kazılarla kültür varlıkları üzerinde, maden faaliyetleriyle de muhteşem doğasında geri dönülmez tahribatlar meydana geldiğini kaydeden EKODOSD, "Önceki yıllarda balyoz ve keskilerle çalışan kaçak kazıcılar, şimdi dinamitlerle binlerce yıllık eserleri parçaladığı görülüyor. Yarım kalmış bir kaya mezarının arkasında bile define çıkabilir umuduyla, binlerce yıllık bir kültür varlığı bilinçsizce paramparça ediliyor. Yaklaşık 10 mt.lik devasa çukurlar açılarak belki de tarihe ışık tutacak birçok bulgu yok oluyor. Henüz Bodrum-Milas havaalanı yapılmadan önce, Bodrum'a gidenler mutlaka Bafa Gölü'nün kıyısından geçer ve arabalarını durdurarak, gölün Latmos'la bütünleşen muhteşem peyzajında bir anı fotoğrafı çektirirlerdi. Günümüzde bu harika doğal peyzaj değişmeye başladı. Eğer bir an önce buna dur denilmezse, bu dağlar köstebek çukurlarına dönecek ve o güzel peyzaj bütünlüğü geçmişin fotoğraflarında kalacaktır" ifadelerini kullandı.

ÇOK ÖNEMLİ BİR EKOTURİZM ALANIDIR

Söz konusu bölgenin tarımsal üretim açısından da önemli olduğunu belirten EKODOSD açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Pandemi döneminde tarımın ne kadar önemli olduğunu hep birlikte gördük. Latmos Dağları'nın batısında zeytincilik, doğusunda fıstık çamından elde edilen künar, arıcılıkla üretilen ballar ve yaygın bir şekilde yapılan hayvancılık yöre insanlarının en önemli geçim kaynaklarıdır. Bunlara bir de planlı bir şekilde ekoturizm de eklenebilirse, bundan en kazançlı çıkacak olanlar yöre insanları olacaktır. Tüm bunlara en büyük zararı madencilik faaliyetleri verecektir. Maden faaliyetleri kısa bir süre yapıldıktan sonra, geriye tahrip olmuş bir doğa ve herkesi mutsuz eden görüntüler kalacaktır.

Madencilik faaliyetlerinin teşvik edilmesi yerine, yöre insanlarının geleneksel faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli destek sağlanmalı, ekoturizmin geliştirilmesi için doğru projeler hazırlanmalıdır.

Latmos Dağları, insanıyla, doğası, tarihi ve kültürüyle dünyada pek benzerinin olmadığı gelecek vadeden çok önemli bir ekoturizm alanıdır. Bünyesindeki özellikleri nedeniyle de ülkemizin tanıtımına önemli katkısı olacaktır.

Tüm bu değerlerin kaybedilmemesi için Latmos'u insanıyla, doğal ve kültürel varlıklarıyla bütüncül bir şekilde korunması için ilgili ve yetkili tüm kurumları göreve davet ediyoruz"