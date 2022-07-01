Lavanta Yağı Nasıl Kullanılır? Lavanta Yağı Ne İşe Yarar, Faydaları Neler?

Lavanta yağı nasıl kullanılır sorusu hakkında merak edilen birçok önemli detay bulunuyor. Bunlardan birisi de lavanta yağı yüze nasıl kullanılır sorusunun yanıtı oluyor. Bitkisel yağları kullanırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunur. Uyku için lavanta yağı nasıl kullanılır sorusu da bu bakımdan detaylı araştırılan konulardan biridir. Lavanta yağı ne işe yarar, faydaları neler sorularını sizler için yazımızın devamında paylaştık.

Lavanta Yağı Kullanım Şekilleri

Lavanta kendine has aroması bulunan bitkisel yağ türleri arasında yer alıyor. Birçok farklı amaç için kullanılan yağın kullanım şekilleri farklılık gösterebilir. Lavanta yağı kullanmayı düşünen kişiler bu yağı hazır olarak satın alabilecekleri gibi evlerinde kendileri de yapabilirler. Lavanta yağının kullanımı hakkında şunları söylemek mümkündür:

Lavanta yağını cilde kullanabilirsiniz. Bu işlem için dilerseniz zeytin yağı ya da badem yağı ile birlikte kullanabilirsiniz.

Saç sağlığı için faydalı bir yağ türüdür. Saç maskelerinizin içerisine birkaç damla eklemenizde bir sorun olmaz.

Saçların diplerine uygulayarak iki saat beklemeniz ve sonra yıkamanız gerekiyor.

Stresle mücadele açısından da tercih edilen bir yağ türüdür. Bunun için 10 damla kadar lavanta yağını sprey şişesi içindeki suya damlatın ve çalkalayın. Daha sonra yaşam alanlarınıza ara sıra sıkın.

Yüksek tansiyonu dengelemek için de kullanabilirsiniz. Peçeteye hafifçe alarak yakınınızda bulundurabilirsiniz.

Sivrisinekleri evden uzak tutmak içinde suya karıştırılan lavanta yağını odalara ve perdelere sıkabilirsiniz.

Kısacası birçok farklı alanda kullanılan bir doğal yağ türüdür.

Uyku İçin Lavanta Yağı Kullanılır mı?

Uykunuz düzeli değilse lavanta yağını kullanabilirsiniz. Bu yağı uyumak için kullanan birçok kişi rahatlıkla kullanabiliyor. Huzursuzluk ve uykusuzluk durumlarında bir tülbent içine ya da bez parçasına 3-5 damla kadar damlatın. Belirli aralıklarla bu damlatılan tülbenti koklayın. Sonrasında daha rahat bir şekilde uykuya dalmak mümkün olabilir.

Lavanta Yağı Ne İşe Yarar, Faydaları Neler?

Lavanta yağı faydalarına bakıldığında birçok konudan bahsetmek mümkün olabilir. En önemli faydaları arasında ise şunları saymak mümkün olabilir:

Doğal bir arı kesici olarak kullanılan yağlar arasında yer alıyor.

Eklem ve kas ağrılarına iyi geliyor.

Tansiyonu dengelemede etkili bir yağ türüdür.

Lavanta yağı saç sağlığı açısından iyi etkiler ortaya çıkarıyor.

Saç dökülmesini yavaşlatıyor.

Düzenli olarak kullanılır ise kepekleri önlüyor.

Cilt ve saç sağlığı açısından etkili

Cildi nemlendirerek daha parlak görünüm kazanmasını sağlıyor.

Egzama ve sedef karşısında iyileşme sürecini hızlandırıyor.

Tüm bunların yanında uykusuzluk için ideal bir yağ türüdür.

Lavanta Yağı Zararları

Lavanta yağı bitkisel yağlar arasında yer alıyor. Dozunda kullanıldığında herhangi bir sorun ortaya çıkarmaz. Ancak bu yağı kullanmaması gereken kişiler bulunur. Lavanta yağının zararları hakkında ise şunları söylemek mümkün olabilir:

Diyabet hastalarına önerilmeyen yağlardandır.

Hassas ciltler için tahriş ve döküntü meydana getirirler.

Aşırı kullanılırsa mide bulantısı ve baş ağrısına neden olabilir.

Lavanta yağını yutmak görme ve nefes darlığı problemlerine neden olabilir.

Hamile kadınlarda hormon seviyelerini etkileyebilir. Bu da düşük riskine neden olabilir.

Sinir sistemini yavaşlattığından ameliyattan iki hafta öncesinde lavanta kullanımı bırakılmalıdır.

Ağır uyku ilaçları ile vs kullanılmamalıdır.

Lavanta yağını kullandığınızda olası bir yan etki durumu ortaya çıkarsa mutlaka uzman bir doktora danışmak gerekir.