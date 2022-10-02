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Giriş Tarihi: 3.10.2022

Lazer odasında gizlice fotoğraflarını çekti

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Lazer odasında gizlice fotoğraflarını çekti
Kayserı'deki bir güzellik salonunda yaşananlar bu kadar da olmaz dedirtti. Geçen haziran ayında Melikgazi ilçesinde, Dürdane N. (21) saçlarını yaptırmak için güzellik salonuna gitti. Burada çalışan Emrah Ö.(29), genç kadına saç kesiminin güzel olduğunu güzellik salonunun sosyal medya sayfasında fotoğrafını paylaşmak istediğini söyledi. Teklifi kabul eden Dürdane N., kardeşi aracılığıyla evden getirttiği kıyafeti giymek için güzellik salonunun lazer odasına geçti. Bu sırada Emrah Ö. de saçlarında birkaç kırık olduğu bahanesiyle aynı odaya girdi. Emrah Ö., telefonuyla etek altı fotoğraflarını çekmeye başlayınca Dürdane N. bunu fark ederek çığlık attı. Şikayet üzerine, savcılık Emrah Ö.'nün telefonunda inceleme yaptı. Telefonda, Dürdane N.'nin özel fotoğrafılarına ulaşıldı. Telefonun kendiliğinden açıldığını iddia eden Emrah Ö. hakkında, 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

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Lazer odasında gizlice fotoğraflarını çekti
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