Lazio - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A heyecanı! Kenan Yıldız ilk 11’de başlayacak mı?

Giriş Tarihi: 26.10.2025 18:20

İtalya Serie A’nın dev karşılaşması futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Lazio ile Juventus, ligin 8. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın Türkiye saati ile kaçta başlayacağı ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı büyük merak konusu. Ayrıca, son dönemde performansıyla adından söz ettiren genç milli yıldızımız Kenan Yıldız'ın, zorlu deplasmanda ilk 11'de yer alıp almayacağı da en çok araştırılan konuların başında geliyor. Peki, Lazio - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Serie A'da haftanın en dikkat çekici mücadelesi Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Maurizio Sarri'nin çalıştırdığı Lazio, Igor Tudor yönetimindeki Juventus'u ağırlıyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu kritik maçta, puan tablosundaki yerini sağlamlaştırmak isteyen iki dev ekip karşı karşıya gelecek. Türk futbolunun parlayan yıldızı Kenan Yıldız ilk 11'de başlayacak mı merak konusu:

LAZIO - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

İtalya Serie A'nın futbol takvimindeki en heyecanlı maçlarından biri olan Lazio - Juventus derbisi için ekran başında yerler alındı.

Maç Tarihi: 26 Ekim Pazar

Başlama Saati: Türkiye saati ile 22:45

Stadyum: Roma Olimpiyat Stadyumu (Stadio Olimpico, Roma)

Hakem: Karşılaşmada Andrea Colombo düdük çalacak.

LAZIO - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Serie A maçlarını Türkiye'de takip eden futbolseverler için yayın bilgileri büyük önem taşımaktadır. Lazio - Juventus mücadelesi, izleyicilere şifreli platformlar üzerinden ulaştırılacaktır. S Sport ve Tivibu Spor yayıncı kanallar olacak.

KENAN YILDIZ İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?

Performansıyla hem taraftarın hem teknik adamın dikkatini çeken genç yetenek Kenan Yıldız'ın karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor.

