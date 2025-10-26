Lazio - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A heyecanı! Kenan Yıldız ilk 11’de başlayacak mı?

Serie A'da haftanın en dikkat çekici mücadelesi Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Maurizio Sarri'nin çalıştırdığı Lazio, Igor Tudor yönetimindeki Juventus'u ağırlıyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu kritik maçta, puan tablosundaki yerini sağlamlaştırmak isteyen iki dev ekip karşı karşıya gelecek. Türk futbolunun parlayan yıldızı Kenan Yıldız ilk 11'de başlayacak mı merak konusu:
İtalya Serie A'nın futbol takvimindeki en heyecanlı maçlarından biri olan Lazio - Juventus derbisi için ekran başında yerler alındı.
Maç Tarihi: 26 Ekim Pazar
Başlama Saati: Türkiye saati ile 22:45
Stadyum: Roma Olimpiyat Stadyumu (Stadio Olimpico, Roma)
Hakem: Karşılaşmada Andrea Colombo düdük çalacak.