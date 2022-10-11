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Giriş Tarihi: 11.10.2022 22:46

Levent Dörter kimdir? Dilan Çıtak’ın eşi Levent Dörter kaç yaşında, nereli?

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak ve Levent Dörter dünyaevine girdi. Uzun süreli birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çiftin düğününe ise pek çok isim katıldı. Yaşanan bu gelişmenin ardından müziğin birçok alanında eğitimli olan Levent Dörter kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor sorusuna yanıt aranıyor. Peki Levent Dörter kimdir? Dilan Çıtak’ın eşi Levent Dörter kaç yaşında, nereli?

Levent Dörter kimdir? Dilan Çıtak’ın eşi Levent Dörter kaç yaşında, nereli?

Dilan Çıtak ile evliliğinin ardından Levent Dörter hayatı son günlerde sıkça araştırılmaya başlandı. Levent Dörter müziğe olan tutkusu sayesinde üniversite yıllarında başlayan sahne serüveni profesyonel olarak 1996 yılından bu yana İstanbul'da sahne alması ile devam etti. Nikahın kıyıldığı ve Dilan Çıtak'ın tam 'evet' diyeceği anda İbrahim Tatlıses kızının yerine 'hayır' diye bağırdı. Peki Dilan Çıtak ile evlenen Levent Dörter kimdir? Dilan Çıtak'ın eşi Levent Dörter kaç yaşında, nereli?

LEVENT DÖRTER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Levent Dörter, 18 Eylül 1980'de Ankara'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise hayatı Ankara'da geçti. Müzik hayatına, lise yıllarında babasının aldığı gitar ile şarkı söyleyerek başladı. Müziğe olan tutkusu sayesinde Üniversite yıllarında başlayan sahne serüveni profesyonel olarak 1996 yılından bu yana İstanbul'da sahne alması ile devam etti.

Dörter, 2011 yılında Aşka Saygımdan albümünü çıkardı. Bu albümde yer alan şarkılar ile büyük ses getiren Levent Dörter Birçok sanatçı düet çalışmaları da gerçekleştirdi. İlk albümü itibari ile pop müziğinde en çok dinlenen sanatçılar arasına girdi.

Sırasıyla Öpmek Lazım ve Hoşçakal gibi albümleri yayınlayan sanatçı, Bu albümlerde hit olan birçok şarkı yanı sıra 2015 yılında yayınladığı "HADİ" (Single) çalışması Türkiye' de en çok dinlenen şarkı ve en çok izlenen klip ünvanlarını almayı başardı.

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Levent Dörter kimdir? Dilan Çıtak’ın eşi Levent Dörter kaç yaşında, nereli?
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