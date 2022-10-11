Levent Dörter kimdir? Dilan Çıtak’ın eşi Levent Dörter kaç yaşında, nereli?

LEVENT DÖRTER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Levent Dörter, 18 Eylül 1980'de Ankara'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise hayatı Ankara'da geçti. Müzik hayatına, lise yıllarında babasının aldığı gitar ile şarkı söyleyerek başladı. Müziğe olan tutkusu sayesinde Üniversite yıllarında başlayan sahne serüveni profesyonel olarak 1996 yılından bu yana İstanbul'da sahne alması ile devam etti.

Dörter, 2011 yılında Aşka Saygımdan albümünü çıkardı. Bu albümde yer alan şarkılar ile büyük ses getiren Levent Dörter Birçok sanatçı düet çalışmaları da gerçekleştirdi. İlk albümü itibari ile pop müziğinde en çok dinlenen sanatçılar arasına girdi.