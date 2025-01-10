Leyla Abla’nın izini süren narkotik polisi imalathaneyi ele geçirdi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışının engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında sanal devriye atan ve sosyal medya platformları ile anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletişim gruplarında inceleme yapan ekipler, buralardan uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Şüphelilerin polis takibinden kurtulmak için bu platformlarda fotoğraf kullanmadan "Leyla abla" kodlamasıyla uyuşturucu istenilip satıldığını belirleyen ekipler, uyuşturucu imalathanesini bulmak için incelemelerini sürdürdü.

Devam edilen teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucuların Küçükçekmece'de tekstil atölyelerinin bulunduğu bir iş hanında üretildiğini ortaya çıkaran ekipler, şüphelilerin diğer iş yerlerinden farklı görünmemek için çeşitli tedbirler aldığını belirledi.

POLİS O SESİ TANIDI

Daha önceki tecrübelerle uyuşturucu makinelerinin çıkardığı seslerden iş yerini tespit eden ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adresteki aramada ise 1 milyon 795 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

YILDIZ; "MÜCADELEMİZ DEVAM EDEDEK"

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ele geçirilen uyuşturucuların sergilendiği Vatan Yerleşkesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, operasyonun sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulduğunu hatırlattı. Gerçekleşen çalışmada bir uyuşturucu imalathanesinin ele geçirildiğine değinen Yıldız, "Daha önce ifade ettiğimiz üzere gençliğimizi, geleceğimizi karartmaya çalışan zehir tacirleri ile olan mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Her sokakta her köşede İstanbul'un her caddesinde olacağız. Bu mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz." dedi.