LGS 2. NAKİL BAŞVURU E-OKUL EKRANI: MEB kılavuzu ile LGS ek tercih nasıl yapılır, lise 2. nakil tercihleri ne zaman bitiyor?

LGS nakil sonuçları sorgulama işlemleri için gözler e-okul VBS ekranına dönerken meb.gov.tr üzerinden yayımlanan duyurular da takip ediliyor. Sınav puanlarını öğrenen adaylardan tercihte bulunan 1 milyon 4 bin 276 öğrencinin yüzde 95,57'si yerleşmişti. Hedefledikleri liseye ilk tercihte yerleşemeyen adaylar için nakil süreci başladı. Lise boş kontenjan listesi değerlendiriliyor. İşte, MEB ile LGS 2. nakil tarihleri 2025:
Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.
Yayımlanan MEB takvimine göre LGS 2. nakil tercih başvuruları 8-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
Yerleştirme sonuçları 14 Ağustos'ta ilan edilecek.
15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
2. nakil tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte e-okul üzerinden yayımlanan nakil sistemi ve lise boş kontenjan bilgisi yayında:
LGS BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ