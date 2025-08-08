Haberler Yaşam Haberleri LGS 2. NAKİL BAŞVURU E-OKUL EKRANI: MEB kılavuzu ile LGS ek tercih nasıl yapılır, lise 2. nakil tercihleri ne zaman bitiyor?
Giriş Tarihi: 8.8.2025 12:28 Son Güncelleme: 8.8.2025 12:28

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki sınavda sırada yerleştirme süreci var. Lise tercih sonuçları sorgulamalarını yapan adaylar 1. nakil dönemini de atladı. Sırada LGS boş kontenjanlar listesinin değerlendirileceği LGS 2. nakil tarihleri var. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi kapsamında öğrenciler kılavuza göre işlemlerini gerçekleştiriyor. Peki, LGS 2. nakil tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır? İşte, e-okul 2. tercih ekranı:

LGS nakil sonuçları sorgulama işlemleri için gözler e-okul VBS ekranına dönerken meb.gov.tr üzerinden yayımlanan duyurular da takip ediliyor. Sınav puanlarını öğrenen adaylardan tercihte bulunan 1 milyon 4 bin 276 öğrencinin yüzde 95,57'si yerleşmişti. Hedefledikleri liseye ilk tercihte yerleşemeyen adaylar için nakil süreci başladı. Lise boş kontenjan listesi değerlendiriliyor. İşte, MEB ile LGS 2. nakil tarihleri 2025:

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

LGS NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS 2. NAKİL NE ZAMAN?

Yayımlanan MEB takvimine göre LGS 2. nakil tercih başvuruları 8-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Yerleştirme sonuçları 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

NAKİL BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

2. nakil tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte e-okul üzerinden yayımlanan nakil sistemi ve lise boş kontenjan bilgisi yayında:

LGS BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

