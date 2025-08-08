LGS boş kontenjan sorgulama 2025: MEB e-Okul ekranı ile LGS boş kontenjanlar ve lise taban puanları açıklandı mı?

LGS boş kontenjanlar listesi 2. nakil işlemleri için sorgulanıyor. İlk tercihte de hedeflediği liseye yerleşemeyen öğrenciler için yerleştirme esas açılan 2 dönemlik tercih başvuruları heyecanla takip ediliyor. İşte, 2025 LGS boş kontenjan ve lise taban puanları sorgulama ekranı ve Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzu:
Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 4-6 Ağustos tarihleri arasında alındı. Öğrenciler ilk nakil dönemi sonuçlarını 8 Ağustos günü MEB ve e-okul sistemi üzerinden sorgulayacak.
Konuyla ilgili gözler meb.gov.tr'de!
Öğrenciler ve veliler, e-Okul VBS sistemi üzerinden okul okul kontenjan durumunu görüntüleyebiliyor. Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan liseler için detaylı bilgiler MEB'in sorgulama sisteminde yer alıyor. Kullanıcılar, il ve ilçe bazında arama yaparak boş kontenjan kalan liseleri ve bu okulların 2025 LGS taban puanlarını görüntüleyebiliyor.
Anadolu liseleri, fen liseleri, imam hatip liseleri ve sosyal bilimler liseleri için boş kontenjan sayısı sınırlı. 1. nakil sonuçları ardından yeniden paylaşılacak ekran aşağıdaki link üzerinde olacak:
LGS BOŞ KONTENJAN SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
MEB, yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih dönemlerine dair takvimini paylaştı:
Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 4-6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 8 Ağustos'ta açıklanacak.
İkinci nakil tercih başvuruları ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.
15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 1-4 Eylül tarihleri arasında alacak. 5 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.