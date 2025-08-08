LGS boş kontenjan sorgulama 2025: MEB e-Okul ekranı ile LGS boş kontenjanlar ve lise taban puanları açıklandı mı?

LGS boş kontenjanlar listesi 2. nakil işlemleri için sorgulanıyor. İlk tercihte de hedeflediği liseye yerleşemeyen öğrenciler için yerleştirme esas açılan 2 dönemlik tercih başvuruları heyecanla takip ediliyor. İşte, 2025 LGS boş kontenjan ve lise taban puanları sorgulama ekranı ve Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzu: