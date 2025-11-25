LGS NE ZAMAN? MEB ile 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav ve başvuru tarihleri belli oldu!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Türkiye genelindeki liselere merkezi yerleştirme amacıyla her yıl düzenleniyor. Öğrencilerin uzun süreli hazırlıklarının karşılığını alacağı bu sınavın günü, eğitim sürecinin en önemli başlıklarından biri. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınav tarihini duyurdu. İşte 2026 LGS tarihi…
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru şöyle:
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
8'inci sınıf öğrencilerine yönelik sınavda, tüm sorular öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak."