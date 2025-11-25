LGS NE ZAMAN? MEB ile 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav ve başvuru tarihleri belli oldu!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Türkiye genelindeki liselere merkezi yerleştirme amacıyla her yıl düzenleniyor. Öğrencilerin uzun süreli hazırlıklarının karşılığını alacağı bu sınavın günü, eğitim sürecinin en önemli başlıklarından biri. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınav tarihini duyurdu. İşte 2026 LGS tarihi…