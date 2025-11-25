Haberler Yaşam Haberleri LGS NE ZAMAN? MEB ile 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav ve başvuru tarihleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 25.11.2025 16:09 Son Güncelleme: 25.11.2025 16:10

LGS NE ZAMAN? MEB ile 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav ve başvuru tarihleri belli oldu!

Sekizinci sınıf öğrencilerinin liseye geçiş için katılacağı LGS sınavı için beklenen açıklama yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi ile birlikte milyonlarca öğrencinin merak ettiği Liselere Geçiş Sistemi 2026 tarihini duyurdu. Peki, LGS sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

LGS NE ZAMAN? MEB ile 2026 Liselere Geçiş Sistemi LGS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Türkiye genelindeki liselere merkezi yerleştirme amacıyla her yıl düzenleniyor. Öğrencilerin uzun süreli hazırlıklarının karşılığını alacağı bu sınavın günü, eğitim sürecinin en önemli başlıklarından biri. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınav tarihini duyurdu. İşte 2026 LGS tarihi…

LGS SINAV TARİHİ BELLİ OLDU!

2025-2026 eğitim öğretim yılında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru şöyle:

"2025-2026 eğitim öğretim yılında yapılacak olan "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav"ın tarihi açıklandı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

8'inci sınıf öğrencilerine yönelik sınavda, tüm sorular öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak."

2026 LGS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Sınav tarihini açıklayan MEB duyurusunda başvuru tarihleri yer almadı. Yapılacak planlama doğrultusunda 2026 yılı içinde LGS sınavı kapsamında alınacak başvuruların tarihi bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
LGS NE ZAMAN? MEB ile 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav ve başvuru tarihleri belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz