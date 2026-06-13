LGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2026 LGS sınav saati ve süresi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav maratonu için heyecan dorukta. Aylardır süren yoğun hazırlık sürecinin ardından hem öğrencilerin hem de velilerin aklındaki en önemli soru işaretleri netlik kazanıyor: Sınav salon kapıları saat kaçta açılacak, oturumlar kaç dakika sürecek ve iki sınav arasındaki mola ne kadar olacak? İşte bugün iki oturum halinde gerçekleştirilecek 2026 LGS'nin sözel ve sayısal bölüm başlangıç-bitiş saatleri;