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Giriş Tarihi: 13.06.2026 07:10

LGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2026 LGS sınav saati ve süresi

Geleceklerini şekillendirecek kritik eşiğe gelen binlerce öğrenci ve veli için beklenen gün geldi çattı. Bugün uygulanacak olan 2026 LGS’nin oturum saatleri, mola süreleri ve soru dağılımlarına dair merak edilen tüm detaylar netleşti. Peki, LGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte, 2026 LGS sınav saati ve süresi.

LGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2026 LGS sınav saati ve süresi
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav maratonu için heyecan dorukta. Aylardır süren yoğun hazırlık sürecinin ardından hem öğrencilerin hem de velilerin aklındaki en önemli soru işaretleri netlik kazanıyor: Sınav salon kapıları saat kaçta açılacak, oturumlar kaç dakika sürecek ve iki sınav arasındaki mola ne kadar olacak? İşte bugün iki oturum halinde gerçekleştirilecek 2026 LGS'nin sözel ve sayısal bölüm başlangıç-bitiş saatleri;

LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kılavuza göre 2026 LGS, bugün iki oturum halinde uygulanacak.
- İlk oturum saat 09.30'da başlayacak,
- İkinci oturum ise 11.30'da yapılacak.
Öğrenciler iki sınav arasında 45 dakikalık mola verecek.

Buna göre sınav süreci şu şekilde işleyecek:

1. Oturum Sözel test 09.30 - 10.45
Ara 45 dakikalık mola 10.45 - 11.30
2. Oturum Sayısal test 11.30 - 12.50
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Kılavuzda konuya ilişkin detaylar "Sınavın Uygulanması" başlığı altında şu şekilde aktarıldı:

a. Merkezî Sınav; 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.

b. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

c. Din kültürü ve ahlak bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.

ç. Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;

- Yabancı dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

- Din kültürü ve ahlak bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

- Yabancı dil ve din kültürü ve ahlak bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.

Kılavuzun tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı

TOPLAM SINAV SÜRESİ VE DERSLERE GÖRE SORU DAĞILIMI

LGS'de öğrencilere toplamda 90 soru yöneltilecek ve net sınav süresi 155 dakika olacak. Oturumların detaylı dağılımı ise şu şekildedir:

Sözel Bölüm (50 Soru - 75 Dakika): Türkçe (20), T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (10), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (10), Yabancı Dil (10).

Sayısal Bölüm (40 Soru - 80 Dakika): Matematik (20), Fen Bilimleri (20).

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından sınava girecek öğrencilere yönelik motivasyon paylaşımı yapıldı. İşte o paylaşım:

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LGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2026 LGS sınav saati ve süresi
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