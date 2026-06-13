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Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 13 Haziran 2026 LGS günü otobüs, metrobüs, metro ücretsiz oldu mu?
Giriş Tarihi: 13.06.2026 07:33
Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 07:43
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 13 Haziran 2026 LGS günü otobüs, metrobüs, metro ücretsiz oldu mu?
Bugün gerçekleştirilen LGS öncesinde öğrenciler ve veliler toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Geçtiğimiz yıllarda, merkezi sınavların olduğu gün ve saatlerde öğrencilere kolaylık sağlamak amacıyla ücretsiz biniş hakkı sağlanıyordu. Peki bugün toplu taşıma ücretsiz mi, 13 Haziran 2026 LGS'ye girenlere otobüs, metrobüs, metro ve diğer toplu ulaşım araçları bedava oldu mu? İşte son durum.