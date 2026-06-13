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Haberler Yaşam Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 13 Haziran 2026 LGS günü otobüs, metrobüs, metro ücretsiz oldu mu?
Giriş Tarihi: 13.06.2026 07:33 Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 07:43

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 13 Haziran 2026 LGS günü otobüs, metrobüs, metro ücretsiz oldu mu?

Bugün gerçekleştirilen LGS öncesinde öğrenciler ve veliler toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Geçtiğimiz yıllarda, merkezi sınavların olduğu gün ve saatlerde öğrencilere kolaylık sağlamak amacıyla ücretsiz biniş hakkı sağlanıyordu. Peki bugün toplu taşıma ücretsiz mi, 13 Haziran 2026 LGS'ye girenlere otobüs, metrobüs, metro ve diğer toplu ulaşım araçları bedava oldu mu? İşte son durum.

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Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 13 Haziran 2026 LGS günü otobüs, metrobüs, metro ücretsiz oldu mu?

LGS heyecanı yaşayan yüz binlerce öğrenci için sınav sabahı ulaşım büyük önem taşıyor. Özellikle büyükşehirlerde sınav merkezlerine zamanında ulaşmak isteyen adaylar, toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. İstanbul'da öğrencilerin sınav giriş belgelerini ibraz ederek toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanabileceği belirtilirken, uygulamanın kapsamı ve detayları da gündemdeki yerini koruyor.

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 13 Haziran 2026 LGS günü otobüs, metrobüs, metro ücretsiz oldu mu?

13 HAZİRAN 2026 LGS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Bugün gerçekleştirilecek LGS kapsamında sınava girecek öğrenciler ve onlara refakat edecek veliler, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.
Ücretsiz ulaşım hakkından faydalanmak isteyen öğrencilerin sınav giriş belgelerini, velilerin ise öğrencilerle birlikte olduklarını göstermeleri yeterli olacak.
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Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 13 Haziran 2026 LGS günü otobüs, metrobüs, metro ücretsiz oldu mu?

HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ?

Uygulama kapsamında İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İETT otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler ve şehir hatları vapurlarında ücretsiz ulaşım imkânı sağlanacak. Böylece öğrencilerin sınav merkezlerine daha rahat ve zamanında ulaşmaları hedefleniyor.

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Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 13 Haziran 2026 LGS günü otobüs, metrobüs, metro ücretsiz oldu mu?

ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO üzerinden yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı;

"EGO Genel Müdürlüğü, 13 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için gerekli tüm hazırlıklarını tamamlamıştır.

Bu kapsamda, öğrencilerimizin sınav yerlerine ulaşımında herhangi bir aksama yaşanmaması amacıyla 18 EGO otobüsü güzergâhında toplam 32 ilave servis planlanmıştır. (Ek-1)

Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgili kararı doğrultusunda, sınava katılacak öğrenciler, velileri ve görevli öğretmenler, sınav giriş belgelerini ibraz etmeleri şartıyla, sınav günü EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs ve raylı sistem toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecektir."

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 13 Haziran 2026 LGS günü otobüs, metrobüs, metro ücretsiz oldu mu?

Ayrıca, Muğla, Gaziantep, İzmir, Antalya, Kocaeli gibi büyükşehirlerde de öğrenciler ücretsiz ulaşım hakkından faydalanacak.

Yaşadığınız şehirdde bu uygulamanın geçerli olup olmadığını öğrenmek için araç sürücüleri ve istasyon görevlileriyle iletişime geçebilirsiniz.

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 13 Haziran 2026 LGS günü otobüs, metrobüs, metro ücretsiz oldu mu?

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