Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 13 Haziran 2026 LGS günü otobüs, metrobüs, metro ücretsiz oldu mu?

ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO üzerinden yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı;

"EGO Genel Müdürlüğü, 13 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için gerekli tüm hazırlıklarını tamamlamıştır.

Bu kapsamda, öğrencilerimizin sınav yerlerine ulaşımında herhangi bir aksama yaşanmaması amacıyla 18 EGO otobüsü güzergâhında toplam 32 ilave servis planlanmıştır. (Ek-1)

Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgili kararı doğrultusunda, sınava katılacak öğrenciler, velileri ve görevli öğretmenler, sınav giriş belgelerini ibraz etmeleri şartıyla, sınav günü EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs ve raylı sistem toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecektir."