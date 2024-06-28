LGS sonuçları açıklandı: Yüzdelik dilimler sevindirdi

2 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sınavı'nın sonuçları dün açıklandı. Sınava bu yıl 992 bin 906 öğrenci katıldı. Adaylar sonuç belgelerinde daha düşük netlerle karşılaştı ancak yüzdelik dilimler sevindirdi. Sınavda geçen yılla aynı performansı gösteren çoğu aday geçen yıldan daha iyi bir yüzdelik dilime erişti. Örneğin geçen yıl yaptığı netlerle yüzde 6'lık dilime giren bir aday aynı netlerle bu yıl yüzde 2.8'lik dilime girmiş oldu. Lise tercihleri de puanlara göre değil bu yüzdelik dilimlere göre yapılacak. Tercihler 17 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak. Öğrenciler, sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.Sınava katılan öğrencilerin 352'si tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Geçen yıl bu sayı 562'ydi. Öğrencilerin yüzde 83.85'i yerel, yüzde 16.15'i ise LGS puanıyla liselere yerleşecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) verilerine göre bu yıl LGS ile öğrenci alacak liselerin kontenjanı 2 bin 525 olarak belirlendi. Bu liselere 203 bin 638 öğrenci alınacak. Geçen yıl ise bu sayı 206 bin 638'di. Yani kontenjan sayısı geçen yıla göre 2 bin 776 azalmış oldu. Ancak bu azalma tercih döneminde olumsuz bir tablo yaratmayacak. Peki geçen yıla göre şampiyon sayısının azalması ve yüzdelik dilimlerin yükselmesi tercih ve yerleştirmelere nasıl yansıyacak? Gözde liselerin yüzdelik dilimleri geçen yıla göre düşecek. Galatasaray, İstanbul Erkek ve Kabataş gibi liseler geçen yıl kontenjanlarını 500 tam puanla kapatmıştı. Ancak tablo bu yıl daha olumlu olacak. Uzmanlar Galatasaray Lisesi'nin yine 500 tam puanla kapanacağını ancak 2 ya da 3 yanlışı olan öğrencilerin Kabataş, Cağaloğlu ve İstanbul Erkek gibi liselere rahatça yerleşebileceğini öngörüyor.Öğrenciler LGS puanıyla kabul alacak okullar arasında 10 tercih yapabilecek. Sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak. Puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı üstünlüğüne; sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı üstünlüğüne, 8. sınıfta özürsüz devamsızlık sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.