LGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı bugün de geçtiğimiz gün sınava katılan binlerce öğrencinin gündemindeki yerini aldı. 81 il genelinde düzenlenen sınavın ardından konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bu noktada ise "LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte LGS sonuç tarihi ile MEB takviminde yer alan tarih ve detaylar...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirleneceği ve adayların tercihleri için kullanacakları LGS sonuçları için geri sayım artık resmen başladı. Bu puan her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak...