Haberler Yaşam Haberleri LGS tercih sonuçları MEB: 2022 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak; lise tercihleri bitti mi?
Giriş Tarihi: 17.7.2022 14:11

LGS tercih sonuçları MEB: 2022 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak; lise tercihleri bitti mi?

Haziran ayında düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı sonrası sonuçların duyurulmasının ardından LGS tercihleri 4 Temmuz’da başladı. Tercih işlemlerini tamamlayan binlerce öğrencinin gündeminde şimdi LGS tercih sonuçları yer alıyor. MEB tarafından yapılan duyuruya göre; lise tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki; 2022 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak; lise tercihleri bitti mi? LGS tercih sonuçları MEB ekranından duyurulacak.

LGS tercih sonuçları MEB: 2022 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak; lise tercihleri bitti mi?

Lise yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar Temmuz ayının son haftası meb.gov.tr ekranından duyurulacak. 4 Temmuz'da başlayan tercih işlemleri ise 20 Temmuz'da sona erecek. İşlemlerini bitiren binlerce 8.sınıf öğrencisi LGS tercih sonuçları sorgulama yapıyor. Peki; LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçları için gözler son dakika açıklamasında!

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

NAKİLLER İKİ DÖNEM SÜRECEK

Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
LGS tercih sonuçları MEB: 2022 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak; lise tercihleri bitti mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA