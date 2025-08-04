LGS TERCİH SONUÇLARI MEB.GOV.TR EKRANI! MEB son dakika duyuruları ile LGS tercih sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl bakılır?

Son dakika: 2025 LGS tercih sonuçları için beklenen gün geldi. Ortaöğretime geçişte kritik adım olan tercih sonuçları, MEB tarafından bugün erişime açılıyor. Adaylar, lise yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile görüntüleyebilecek. meb.gov.tr sonuç ekranı ve e-okul öğrenci girişi başında yerler alındı. Yerleşemeyen adaylar için nakil süreciyle ilgili takvim de gündemde. Peki, LGS tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir 2025? İşte, LGS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar…
SON DAKİKA: LGS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR!
2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları için beklenen gün geldi!
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi takvime göre, binlerce öğrencinin geleceğini şekillendirecek yerleştirme sonuçları 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü açıklanacak.
Sonuçlar açıklandığında haberimize eklenecektir.
LGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Öğrenciler, tercih sonuçlarını meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sorgulayabilecek.
LİSE NAKİLLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin hangi okula yerleştiği belli olacak. Yerleşemeyen öğrenciler için ise nakil başvuruları süreci devreye girecek.
Yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak:
1. nakil başvuruları 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. Bu dönemin sonuçları 8 Ağustos 2025'te açıklanacak.
2. nakil başvuruları ise 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar 14 Ağustos 2025'te duyurulacak.
LGS NAKİL İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Nakil işlemleri veli tarafından okul müdürlükleri ya da e-Devlet üzerinden yapılabilir.
e-Devlet'ten https://www.turkiye.gov.tr/meb-ogrenci-nakil-islemi adresi üerinden giriş yaparak ''Veli Nakil Sistemine Bağlan'' seçeneği tercih edilir. Okul listesinden istenilen kurum tercih edilerek başvuru kaydedilir.
LGS TERCİH TAKVİMİ
14-24 Temmuz – Tercih süreci
4 Ağustos – Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilanı
4-6 Ağustos – 1. nakil başvuruları
8 Ağustos – 1. nakil sonuçları
8-12 Ağustos – 2. nakil başvuruları
14 Ağustos – 2. nakil sonuçları
15-21 Ağustos – Boş kontenjanlar için ek başvurular
22 Ağustos – Komisyonlar tarafından son yerleştirmelerin tamamlanması
Bu sürecin ardından öğrencilerin okullarına kayıt işlemleri başlayacak.