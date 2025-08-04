LGS TERCİH SONUÇLARI MEB.GOV.TR EKRANI! MEB son dakika duyuruları ile LGS tercih sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl bakılır?

Son dakika: 2025 LGS tercih sonuçları için beklenen gün geldi. Ortaöğretime geçişte kritik adım olan tercih sonuçları, MEB tarafından bugün erişime açılıyor. Adaylar, lise yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile görüntüleyebilecek. meb.gov.tr sonuç ekranı ve e-okul öğrenci girişi başında yerler alındı. Yerleşemeyen adaylar için nakil süreciyle ilgili takvim de gündemde. Peki, LGS tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir 2025? İşte, LGS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar…