LGS TERCİH SONUÇ MEB EKRANI: meb.gov.tr ile 2025 LGS tercih sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak, nasıl öğrenilir?

LGS tercih sonuçları 2025 için kritik gün geldi. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı tercih dönemi sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce yayımladığı takvime göre LGS yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak. MEB'in e-Okul sistemi ve meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilen sonuçlar sonrasında öğrenciler yerleştikleri liseleri öğrenebiliyor. Peki, LGS tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden sorgulanır? İşte 2025 LGS tercih sonucu sorgulama sayfası ve detaylı bilgiler…