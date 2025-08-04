LGS TERCİH SONUÇ MEB EKRANI: meb.gov.tr ile 2025 LGS tercih sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak, nasıl öğrenilir?

LGS tercih sonuçları 2025 için kritik gün geldi. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı tercih dönemi sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce yayımladığı takvime göre LGS yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak. MEB'in e-Okul sistemi ve meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilen sonuçlar sonrasında öğrenciler yerleştikleri liseleri öğrenebiliyor. Peki, LGS tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden sorgulanır? İşte 2025 LGS tercih sonucu sorgulama sayfası ve detaylı bilgiler…
SON DAKİKA: LGS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 Liselere Geçiş Sistemi yerleştirme takvimine göre, LGS tercih sonuçları 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü ilan edilecek.
Sonuçlar açıklandığında haberimize eklenecek.
LGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Öğrenciler, tercih sonuçlarını meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sorgulayabilecek.
Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin hangi okula yerleştiği belli olacak. Yerleşemeyen öğrenciler için ise nakil başvuruları süreci devreye girecek.
LİSE 1. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2025 LGS puanına yönelik 14-24 Temmuz'da tercih yapan ancak istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için 1. nakil tercih başvuruları 4-6 Ağustos tarihlerine alınacak. Nakil sonuçları da 8 Ağustos'ta açıklanacak.
LGS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Tercih sonuçları ardından okullara yerleştirmelerin ardından LGS boş kontenjan ve lise taban puanları bilgisinin MEB tarafından paylaşılması bekleniyor.
MEB LGS YERLEŞTİRME TAKVİMİ 2025