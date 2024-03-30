Lice’de arazi kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

Lice Dibek Mahallesi'nde iftar vaktinde akraba oldukları ve daha öncede aralarında husumet bulunan aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Kavgada silahlarda kullanılınca 1'i ağır 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi .

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Lice Devlet Hastanesi ve kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Ramazan Ö., yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, hastanelerde de önlemler alındı. Kavga nedeniyle her iki aileden gözaltına alınanlar olduğu belirtildi.