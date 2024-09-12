Haberler Yaşam Haberleri Lice’de, Narko-Terör operasyonu: 16 milyon kök uyuşturucu ele geçirildi
Giriş Tarihi: 12.9.2024 15:22 Son Güncelleme: 12.9.2024 15:51

Lice’de, Narko-Terör operasyonu: 16 milyon kök uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen ‘Narko-Terör’ operasyonunda, yaklaşık 16 milyon kök kenevir/skunk bitkisi ile 2,5 ton esrar ele geçirildi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Lice’de, Narko-Terör operasyonu: 16 milyon kök uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, 25 Ağustos 2024-11 Eylül 2024 tarihleri arasında Lice ilçesi kırsalında 'Narko-Terör' operasyonları yaptı. İnsansız Hava Aracı (İHA), hassa burun narkotik köpekleri ile komandoların katılımıyla yapılan operasyonda, uyuşturucu tacirlerine ağır bir darbe vuruldu.

Narko-Terör operasyonlarında, yaklaşık 16 milyon kök kenevir/skunk bitkisi ve ile 2,5 ton kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, ele geçen kenevir/skunk bitkisi numune alındıktan sonra olay yerinde yakılarak imha edildi. Operasyonlarda, jandarma timleri tarafından gözaltına alınan 36 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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Lice’de, Narko-Terör operasyonu: 16 milyon kök uyuşturucu ele geçirildi
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