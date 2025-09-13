Haberler Yaşam Haberleri Likya Yolu'nda acı olay: Avustralyalı turistin cansız bedeni bulundu
Giriş Tarihi: 13.9.2025 11:41

Likya Yolu'nda acı olay: Avustralyalı turistin cansız bedeni bulundu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Likya Yolu'nda 40 metrelik uçurumda Avustralya uyruklu Irene Claire Dunn'ın (70) cansız bedeni bulundu.

DHA
Likya Yolu’nda acı olay: Avustralyalı turistin cansız bedeni bulundu

Likya Yolu Boğaziçi Mahallesi Yediburunlar mevkisinde yürüyüş yapanlar, dün saat 15.30 sıralarında, sahilde kayalık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını görüp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Ekipler, sarp ve kayalık arazide 3 saatlik çalışmayla Avustralya uyruklu Irene Claire Dunn'a ait olduğu belirlenen cesede ulaştı.

40 metrelik uçuruma yuvarlandığı sanılan Dunn'un cesedi, makara sistemi kurulup, halatla yukarı çekildi. Ceset, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Likya Yolu'nda acı olay: Avustralyalı turistin cansız bedeni bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz