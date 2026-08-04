Limanın kabusu oldular! Tek tek teknelere girip ne buldularsa çaldılar: Pişkin hırsızlar kameraya yakalandı!

Olay, saat 02.00 sıralarında, İznik Limanı'nda meydana geldi. Şüpheli 2 kişi, yaklaşık 50 teknenin bağlı bulunduğu limana gelip bazılarının içine girdi. Şüpheliler, teknelerdeki elektronik cihazlar ve çeşitli kişisel eşyaları alıp uzaklaştı.
10 TEKNEYE GİRİP NE GÖRDÜLERSE ÇALDILAR
Sabah geldikleri limanda eşyalarının yerlerinde olmadığını gören tekne sahiplerinin ihbarıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemelerde, 10 tekneye girildiği tespit edildi.
2 şüpheli, limandaki 10 tekneye girip elektronik eşyaları çaldılar | Video