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Giriş Tarihi: 4.08.2026 15:13 Son Güncelleme: 4.08.2026 15:19

Limanın kabusu oldular! Tek tek teknelere girip ne buldularsa çaldılar: Pişkin hırsızlar kameraya yakalandı!

Bursa'nın İznik ilçesindeki limanının kabusu oldular. 2 şüpheli tam 10 tekneye girip, değerli eşyalar ile elektronik cihazları çaldı. Pişkin hırsızlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Limanın kabusu oldular! Tek tek teknelere girip ne buldularsa çaldılar: Pişkin hırsızlar kameraya yakalandı!
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Olay, saat 02.00 sıralarında, İznik Limanı'nda meydana geldi. Şüpheli 2 kişi, yaklaşık 50 teknenin bağlı bulunduğu limana gelip bazılarının içine girdi. Şüpheliler, teknelerdeki elektronik cihazlar ve çeşitli kişisel eşyaları alıp uzaklaştı.

10 TEKNEYE GİRİP NE GÖRDÜLERSE ÇALDILAR

Sabah geldikleri limanda eşyalarının yerlerinde olmadığını gören tekne sahiplerinin ihbarıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemelerde, 10 tekneye girildiği tespit edildi.

2 şüpheli, limandaki 10 tekneye girip elektronik eşyaları çaldılar | Video

HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #İZNİK

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Limanın kabusu oldular! Tek tek teknelere girip ne buldularsa çaldılar: Pişkin hırsızlar kameraya yakalandı!
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