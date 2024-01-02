Limonun faydaları saymakla bitmiyor

ABD merkezli Health sitesi, bilimsel araştırmalara dayanarak limonun sağlığa olan faydalarını sıraladı. C vitamini ve antioksidan bakımından zengin olan limon, gribal enfeksiyonların yanı sıra birçok hastalığa karşı şifa kaynağı. Böbrek taşlarını önlemeye yardımcı olan limon, damarlarda biriken, tıkanıklığa yol açan serbest radikalleri uzaklaştırarak kalp krizi ve felç riskini azaltıyor. C vitamini sayesinde vücudun demir emilimini artırıyor. İyi bir antioksidan kaynağı olan limon, içerdiği fitobesinler sayesinde oksidasyon kaynaklı hücre hasarını önlüyor. Kalp ve böbrek hastalıkları ile kansere karşı koruma sağlıyor.