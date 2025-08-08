Lise Kayıt Tarihleri 2025 | Lise kayıtları ne zaman başlıyor, 9. sınıf kayıtları için gerekli belgeler neler?

Lise yerleştirme işlemlerinde sona yaklaşılırken öğrenciler ve veliler okula kayıt süreciyle ilgili soru işaretlerine yanıt arıyor. Lise kayıtlarının otomatik olarak yapılacağı bilinse de bazı işlemler için okulu ziyaret etmek gerekiyor. Peki, lise kayıtları ne zaman başlıyor, 9. sınıf kayıtları için gerekli belgeler neler? İşte lise kayıt tarihleri ve merak edilenlerin yanıtı;