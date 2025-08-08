Lise Kayıt Tarihleri 2025 | Lise kayıtları ne zaman başlıyor, 9. sınıf kayıtları için gerekli belgeler neler?

Lise yerleştirme işlemlerinde sona yaklaşılırken öğrenciler ve veliler okula kayıt süreciyle ilgili soru işaretlerine yanıt arıyor. Lise kayıtlarının otomatik olarak yapılacağı bilinse de bazı işlemler için okulu ziyaret etmek gerekiyor. Peki, lise kayıtları ne zaman başlıyor, 9. sınıf kayıtları için gerekli belgeler neler? İşte lise kayıt tarihleri ve merak edilenlerin yanıtı;
LİSE KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Bugün 1. nakil sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sıra 2. nakil tercihlerine geldi. Yayımlanan MEB takvimine göre LGS 2. nakil tercih başvuruları 8-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
Yerleştirme sonuçları 14 Ağustos'ta ilan edilecek.
15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Akabinde kayıt süreci başlayacak.
LİSE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Ortaöğretim kurumlarına kayıt işlemleri otomatik olarak gerçekleştiriliyor.
Ancak velilerin aşağıdaki evrakları teslim etmesi gerekiyor:
LİSE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. LGS sınav puanını gösteren e-okul sayfası (Okul onayı zorunlu değildir.)
2. Öğrencinin nüfus cüzdanı veya noter tasdikli fotokopisi ve bu belgelerden birinin fotokopisi,
3. Ebeveynlerin nüfus cüzdanları ve fotokopileri (MEB tarafından e-okul sistemine girilmek üzere istenmektedir.)
4. Öğrencinin son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 vesikalık fotoğrafı,
5. Ebeveynler boşanmışlarsa velâyet belgesi ve fotokopisi,
6. Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekâlet belgesi ve fotokopisi.