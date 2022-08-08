Lise kayıt tarihleri MEB tarafından duyuruldu mu? MEB 2022 – 2023 takvimi ile LGS lise kayıtları için gerekli belgeler

LİSE KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN TAMAMLANIYOR?

Bakan Özer, 2'nci lise nakil sonuçlarında da herhangi bir liseye kayıt olamayan öğrenciler için açıklamalarda bulundu:

Bir kez daha hatırlatmak isterim ki; öğrenci ve velilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. 19 Ağustos tarihi itibarıyla tüm öğrencilerimiz liselere yerleşmiş olacaklar."