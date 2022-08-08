Haberler Yaşam Haberleri Lise kayıt tarihleri MEB tarafından duyuruldu mu? MEB 2022 – 2023 takvimi ile LGS lise kayıtları için gerekli belgeler
Giriş Tarihi: 8.8.2022 10:33 Son Güncelleme: 8.8.2022 10:33

Lise kayıt tarihleri MEB tarafından duyuruldu mu? MEB 2022 – 2023 takvimi ile LGS lise kayıtları için gerekli belgeler

LGS 2. Nakil tercih sonuçları 8 Ağustos itibariyle açıklandı ve şimdiden veliler lise kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihler arasında sorusuna yanıt arıyor. MEB takvimi üzerinden ebeveynler Liselere Geçiş Sistemi sınavı nakil sonuçlarını öğrenmişken, şimdi sıra lise kayıt tarihlerine geldi. Son dakika LGS sonuçları sonrası MEB lise kayıt tarihlerini açıkladı mı? Lise kayıtları ne zaman başlıyor? İşte 2022 – 2023 lise kayıt tarihleri!

Lise kayıt tarihleri MEB tarafından duyuruldu mu? MEB 2022 – 2023 takvimi ile LGS lise kayıtları için gerekli belgeler

LGS 2. tercih sonuçları açıklandı ve ebeveynler lise kayıtları ne zaman başlıyor sorusunu yöneltiyor. Otomatik olarak lise nakil sonuçları yapılsa da lise kayıtları için gerekli belgeler sürekli olarak aratılıyor. MEB 2022 - 2023 eğitim öğretim takvimi ile lise kayıt tarihleri belli oluyor. Peki, lise kayıtları ne zaman başlıyor? İşte lise kayıtları için gerekli belgeler!

LİSE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre; yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu sebeple lise kayıtları otomatik olarak yapılmakta.

LİSE KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN TAMAMLANIYOR?

Bakan Özer, 2'nci lise nakil sonuçlarında da herhangi bir liseye kayıt olamayan öğrenciler için açıklamalarda bulundu:

Bir kez daha hatırlatmak isterim ki; öğrenci ve velilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. 19 Ağustos tarihi itibarıyla tüm öğrencilerimiz liselere yerleşmiş olacaklar."

LİSE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Lise kayıtları için gerekli belgeler okuldan okula değişmekte. İşte lise kayıtları için gerekli belgeler:

Yerleştirme sonuç belgesi

İlköğretim Öğrenim Belgesi

Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi (Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)

Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi"(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)

4 Adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf

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Lise kayıt tarihleri MEB tarafından duyuruldu mu? MEB 2022 – 2023 takvimi ile LGS lise kayıtları için gerekli belgeler
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