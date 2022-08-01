Lise kayıt tarihleri binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Konu ile alakalı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamalara odaklanan öğrenciler internet üzerinden "Lise kayıtları ne zaman başlıyor? MEB 2022 Lise kayıt tarihleri açıklandı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2022 Lise kayıtları hakkında son bilgiler.
LİSE KAYITLARI NE ZAMAN 2022-2023?
Lise kayıt tarihleri hakkında resmi açıklama henüz gelmedi. Konu ile ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde olacaktır.
LİSE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
Lise kayıtları aşamasında istenen belgeler okuldan okula farklılık gösterse de genel itibariyle talep edilen belgeler şunlar:
- Yerleştirme sonuç belgesi(Mezun olunan okuldan onaylı)
- İlköğretim Öğrenim Belgesi
- Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.(Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)
- Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
- Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi"(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)
- 4 ya da 6 Adet vesikalık fotoğraf
- Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekalet belgesi ve fotokopisi.
ANAOKULU-İLKOKUL-ORTAOKUL KAYITLARI BAŞLADI MI?
MEB'in yazısında yer alan bilgi: ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğerncilerin kayıt işlemleri herhangi bir başvuru gerektirmeksizin e-okul sistemi üzerinden yapıldı. Kayıt süreci 1 Temmuz'da başladı. Ağustos 31'de son buluyor.
Okul öncesi öğrenciler için ise velilerin okula başvurarak sistem tarafından yapılan kayıtları kesinleştirmeleri gerekiyor.
Veliler "e-Okul.meb.gov.tr" ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından kayıtlar yapılabilecek.
Kayıt ya da adres değişimi için öğrenci velisinin 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününe kadar okul idaresine başvurması gerekmektedir.