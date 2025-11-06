Liseli Buğlem ölüm yolunda can verdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde okul çıkışı yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Buğlem Berra Alptekin, kadın öğretmenin kullandığı otomobilin çarpması sonucu öldü. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerinde daha önce de ölümlü ve yaralanmalı kazalar olduğunu belirten vatandaşlar, "Buraya yaya geçidi ya da üstgeçit yapılsın. Burası okula çok yakın. Öğrenciler otobüse yetişmek için koşuyor" dedi. Kaza, Erkilet Bulvarı'nda meydana geldi. Yozgat'ta öğretmenlik yaptığı öğrenilen A.Y.B. isimli kadının kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 8'inci sınıf öğrencisi Buğlem Berra Alptekin'e hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç kız hayatını kaybetti.

ÜSTGEÇİT YAPILSIN

Vatandaşlar Erkilet Bulvarı'nda 4 ay önce de kaza olduğunu ve bir gencin öldüğünü belirterek, "Bu yol üzerinde iki trafik ışığı arasında 2 kilometre var, bu mesafede hiçbir yaya geçidi yok. Buraya yaya geçidi ya da üstgeçit yapılmalı. Yakında okul var, öğrenciler otobüse yetişmek için koşuyor" dedi.