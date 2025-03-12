Liseli genci önce dövdüler sonra pompalı tüfekle vurdular

Osmangazi ilçesi Yeniceabat Mahallesinde yol yürüyen lise öğrencisi Yakup A, daha önceden aralarında husumet bulunan bir grup genç tarafından takip edildi. Grup tarafından önü kesilerek durdurulan Yakup A, bir süre darp edildi. Bununla da yetinmeyen öfkeli grup, yanlarında taşıdıkları pompalı tüfekle liseli gence ateş etti.

Çevredeki vatandaşların silah seslerini duyması üzerine 112'ye ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen Polis ve Sağlık ekipler, yaralı gence müdahale etti. Yakup A, ambulansla Bursa Şehir Hastanesine Sevk edilirken, Polis ise, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplıçalışma başlattı.