Liseli kızlara yapay zekâyla tuzak

Kahramanmaraş'ta yapay zekâ ile müstehcen içerik üretip paylaşan 2 lise öğrencisi tutuklandı. Şüphelilerin, şehirdeki çeşitli liselerde öğrenim gören 6 kız öğrencinin sosyal medya hesaplarında yer alan fotoğraflarını yapay zekâ kullanarak müstehcen içeriklere dönüştürdüğü ve bu içerikleri paylaştığı belirlendi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Oayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.