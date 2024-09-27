Liseyi açıktan bitirdi köyüne kütüphane kurdu

Muğla'da yaşayan ve imkânsızlıktan dolayı okuyamayan 3 çocuk annesi Neriman Gökdere liseyi açıktan bitirdi ve doğup büyüdüğü köyüne 'Balgök' ismini verdiği kütüphane kurdu. Çocukluk hayalini gerçekleştiren Gökdere'nin Balgök Kütüphanesi'ne her yaştan insan geliyor. 470 nüfuslu köyündeki çocukların okumasına önayak olmak isteyen Gökdere, kütüphane kurmaya karar verdi. Çocukluk hayalini gerçekleştiren Gökdere, çocukların okuyabilmesi için kendi imkânlarıyla bir buçuk sene önce 'Balgök' ismini verdiği kütüphane kurdu. Gökdere'nin içerisinde binin üzerinde kitap bulunan Balgök Kütüphanesi'ne çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.