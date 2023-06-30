Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti!

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: YAKIN ÇALIŞMA ARKADAŞIMDI

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığım döneminde yakın çalışma arkadaşlığı yaptığımız Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz'ü kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisini güler yüzlü, çalışkan ve özverili bir insan olarak hatırlayacağız. Kıymetli ailesinin acısını paylaşıyor yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.