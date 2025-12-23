Lojmandaki cinayetin faili komşu çıktı

Siirt'te 17 Aralık'ta iki çocuk annesi 39 yaşındaki Gülhan Börülce'nin evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada, üst komşusu olan Şükrü Kaya ve Fatma Kaya çifti tutuklandı. Cinayeti itiraf eden Şükrü Kaya (32), ifadesinde yasadışı bahis oynadığını, borçları olduğunu, bu nedenle altınları almak için komşusunu öldürdüğünü söyledi. Şükrü Kaya'nın cenazeye katıldığı ve öldürdüğü kadının eşine sarılıp baş sağlığı dilediği, zanlı Fatma Kaya'nın ise sosyal medyadan öldürdükleri kadınla fotoğrafını paylaşıp, "Abla bildiğim çiçek kadın, mekânın cennet olsun" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.