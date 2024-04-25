Lösemi tedavisi gören Rabia öğretmen hayatını kaybetti

stanbul Başakşehir'de beden eğitimi öğretmeni 2 çocuk annesi Rabia Örcün (48) 1 yıldır kan kanseriyle mücadele ediyordu. Rabia öğretmenden önceki gün acı haber geldi. Hastalığı ilerleyen Rabia öğretmen hayatını kaybetti. Biri kız biri erkek iki çocuk annesi Rabia öğretmenden geriye etrafına mutluluk saçtığı gülüşleri kaldı. SABAH'a konuşan kız kardeşi Esra Örcün, "Genç yaşında çok acı bir şekilde kaybettik ablamı, canımın yarısını, yoldaşımı, kıyamadığımı bir yılda kaybettik" ifadelerini kullandı. İstanbul Başakşehir'de İBB Akşemsettin Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olan 2 çocuk annesi Rabia Örcün'e geçtiğimiz yıl 21 Mart'ta kemik iliği kanseri teşhisi kondu. Tedaviden yaklaşık 6 ay sonra hastalığında düzelme görülmesine rağmen bir süre sonra hastalık kendini tekrarladı. Hastalığa yenik düşen Rabia öğretmen önceki gün hayata gözlerini yumdu. DUYGULANDIRAN PAYLAŞIMRabia öğretmenin son doğum günü olan 11 Ekim 2023 günü yaptığı paylaşımda, "Bence de iyi ki doğmuşum. İyi ki sizlerle yolum kesişmiş, her biriniz kıymetlisiniz" ifadelerini kullanması duygulandırdı.