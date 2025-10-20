Lösemi Yasemin’i hayattan kopardı: Sürgün şarkısıyla yaptığı paylaşım herkesi duygulandırmıştı!

'DÖNEMEM BELKİ GERİ'

Nenni'nin ölmeden bir süre önce hastane odasında Selda Bağcan'ın Sürgün isimli şarkısını seslendirdiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Şarkının "Uyandırın anamı, söyleyin gidiyorum. Yolumu gözlemesin, dönemem belki geri. Arkadaşlarım duysun, kardeşim bunu bilsin, söyleyin gidiyorum, dönemem belki geri. Babama haber salın, çiçekler onda kalsın. Sulasın gün aşırı, dönemem belki geri" sözlerini seslendiren Nenni'nin görüntüleri sosyal medyada kuzeni tarafından paylaşıldı.