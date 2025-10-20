Haberler Yaşam Haberleri Lösemi Yasemin'i hayattan kopardı: Sürgün şarkısıyla yaptığı paylaşım herkesi duygulandırmıştı!
20.10.2025

Adana’da uzun süredir lösemiyle mücadele eden Yasemin Nenni (19) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nenni’nin kısa süre önce hasta yatağında Selda Bağcan’ın veda temalı Sürgün isimli şarkısını seslendirdiği görüntüler, duygusal mesajlarla sosyal medyada paylaşıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde uzun süredir lösemiyle mücadele eden Yasemin Nenni, tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Nenni, Tarsus Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'DÖNEMEM BELKİ GERİ'

Nenni'nin ölmeden bir süre önce hastane odasında Selda Bağcan'ın Sürgün isimli şarkısını seslendirdiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Şarkının "Uyandırın anamı, söyleyin gidiyorum. Yolumu gözlemesin, dönemem belki geri. Arkadaşlarım duysun, kardeşim bunu bilsin, söyleyin gidiyorum, dönemem belki geri. Babama haber salın, çiçekler onda kalsın. Sulasın gün aşırı, dönemem belki geri" sözlerini seslendiren Nenni'nin görüntüleri sosyal medyada kuzeni tarafından paylaşıldı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ailesine baş sağlığı dileyip duygusal paylaşımlar yaptı.

