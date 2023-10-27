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Giriş Tarihi: 28.10.2023

Lösemili çocuklar için Türkiye turuncuya boyanacak

Bu yıl 2-8 Kasım’da gerçekleştirilecek olan Lösemili Çocuklar Haftası’nda, tarihi ve sembol binalar ışıklandırmalarla turuncuya boyanacak. LÖSEV, vatandaşları 7 Kasım’da turuncu renk giymeye davet etti

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Lösemili çocuklar için Türkiye turuncuya boyanacak
Lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmayı amaçlayan Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), bu yıl 2-8 Kasım'da gerçekleştirilecek olan Lösemili Çocuklar Haftası'nda löseminin sembol rengi turuncu ile farkındalık yaratacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel haftalar kapsamına aldığı Lösemili Çocuklar Haftası'nda kurum ve kuruluşlar, üniversiteler ve okulların destekleriyle çeşitli etkinlikler yapılacak.



Türkiye'nin dört bir köşesinde sembol binalar ışıklandırmalarla turuncuya boyanacak. İstanbul'daki köprüler, Zonguldak'ın Çaycuma ve Sarıkaş Köprüsü, Artvin'in Atabarı Heykeli, Adıyaman'ın Nemrut Dağı, Kırşehir'in Ahi Evran Camii ve Türbesi, Siirt'in Kurtalan Caddesi ve Kars'ın tarihi yerleri turuncu ışıklarla donatılacak. Bu farkındalık hareketiyle löseminin tedavi edilebilen ve önlenebilen bir hastalık olduğunu tüm Türkiye'ye duyurmak, lösemili çocukların zorlu mücadelelerine dikkat çekmek amaçlanıyor. LÖSEV, 7 Kasım günü vatandaşları "Ben de LÖSEV'in ve lösemili çocukların yanındayım, turuncumla farkındayım" sloganıyla lösemiye dikkat çekmek için turuncu renkli bir kıyafet veya aksesuvarlarla sosyal medyadan #BizKazanacağızLÖSEV etiketiyle fotoğraf paylaşmaya davet etti.

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Lösemili çocuklar için Türkiye turuncuya boyanacak
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