Lösemili Medine bale yapmayı hastanede öğrendi

SABAH, LÖSEV’in afişindeki minik balerinin izini sürdü. Medine İmal’ın (5) hayali bale yapmaktı. Annesi onu tam kursa gönderecekti ki pandemi başladı. Bu sırada lösemi teşhisi konulan Medine bale yapmayı hastanede öğrendi. Afişteki o fotoğraf karesi de hastane odasında çekildi
LÖSEV'in, Lösemili Çocuklar Haftası için hazırladığı afişte yar alan pembe elbiseli balerin kız kalpleri fethetti. SABAH, o kızın lösemiyle mücadeledeki azim dolu öyküsüne ulaştı. 5 yaşındaki Medine İmal 1.5 yıldır lösemiyle mücadele ediyor. Hastalanmadan önce kurduğu bale yapma hayalini hastane odasında gerçekleştirdi. Medine'nin afişte yer alan fotoğraf karesi, tedavisi sırasında LÖSEV'in LÖSANTE Hastanesi'ndeki oyun odasında çekildi. Mart 2021'de yüzündeki şişlik ve kolundaki ağrılar nedeniyle doktora götürülen Medine'ye önce 'vücudunda enfeksiyon var' daha sonra 'kolu kırık' denilerek iki kez yanlış teşhis konuldu.
Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan detaylı tetkiklerle şikâyetleri bir türlü geçmeyen Medine'nin aslında lösemi olduğu anlaşıldı. Anaokulu öğretmeni anne Ebru İmal, kızına lösemi teşhisi konulduğunda 4 aylık hamileydi. Kızının lösemi hastası olduğunu duyduğunda yıkıldığını söyleyen anne "Allah'ın verdiği güçle mücadele ettik. LÖSEV'in katkısı büyük oldu. Medine hastalanmadan önce bir çizgi filmdeki balerin karakterinden çok etkilendi. Bale kursuna gönderecektim. Araya pandemi girdi. Sonra hastalığı ortaya çıktı. Dans etmeyi hastanede öğrendi. LÖSANTE zaten hastane gibi değil, okul gibi. Kızım her sabah 'Anne bugün okul yok mu, hadi okula gidelim' diye ısrar ederdi" dedi.
SAÇLARIMIZI BERABER KESTİK
Anne İmal " Kızımın saçları yavaştan dökülmeye başladığında 'Bak benim de dökülüyor, hadi kısaltalım saçlarımızı' dedim. 'Tamam' dedi. Çok iyi uyum sağladı. İlaç aldığı zamanlarda ben de vitamin alıyordum. 'Bak ben de ilaç içiyorum' derdim. Çok şükür tedavinin ağır olan kısmı bitti. İnşallah yakında sağlığına tamamen kavuşacak" diye konuştu.