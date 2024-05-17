Lösemiyi yenen Fatma umudun adı oldu

Antalya'da 14 yaşında lösemiye yakalanan ve aile sevgisi ile lösemiyi yenen Fatma Kayrıl (20) yaşama azmi ve yüzünden eksik etmediği hayat dolu gülüşü ile diğer hastalara örnek oluyor. Aksu ilçesi Pınarlı Ortaokulu son sınıf öğrencisi Fatma, 14 yaşındayken 2018'in Eylül ayında yüzündeki şişkinlik nedeniyle hastaneye gitti. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kendisine lösemi (lenfoma yumşak doku kanseri) teşhisi kondu. Urfalı 7 çocuklu bir ailenin 5'inci evladı olan Kayrıl'a çift yumurta ikizi Güney ve diğer kardeşleri hep moral verdi. 2.5 yıl süren tedavi sonunda Kayrıl hastalığı yendi. Kayrıl o anki hislerini "Sanki yeniden doğmuş gibiydim. Kendimi kuş gibi hissediyordum" diyerek anlattı. İyileşir iyileşmez yarım kalan eğitimini başlayan Fatma Kayrıl, liseyi dışarıdan bitiriyor. Aynı zamanda ailesine ekonomik katkıda bulunmak için bir restoranda çalışıyor. Boş vakitlerinde ise kendisine en çok destek olan trombosit kan veren Antalya Kan Gönüllüleri Derneği Başkanı Emin Balin'i ziyaret ediyor. Burada kendisine kan veren gönüllülere çay servisi yapıyor. Yaşama azmi ile diğer hastalara örnek oluyor. Bu hastalığa yakalanan özellikle kız çocuklarına seslenen Fatma, "Asla moralinizi bozmayın, hayata dört elle sarılın. Bu hastalığın en büyük ilacı moral" diye konuştu.