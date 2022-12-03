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Giriş Tarihi: 4.12.2022

LÖSEV çiftliğinde hasat zamanı

LÖSEV çiftliğinde hasat zamanı
LÖSEV, 2018'de bir hayırsever tarafından bağışlanan içinde yaklaşık 12 bin meyve ağacının bulunduğu İzmir'in Seferihisar ilçesindeki 220 dönümlük çiftlikte iyi tarım uygulamalarını kullanarak satsuma cinsi mandalina yetiştiriyor. Hasat dönemi olduğu için her gün ortalama 50 gönüllü ve kanser tedavileri tamamlanan genç, çiftlikte mesai yapıyor. Sabah erken saatlerde bir araya gelen gönüllüler ve gençler, birlikte mandalina topluyor. LÖSEV Ege Bölge Temsilciliği Halkla İlişkiler Birimi'nde görevli Tülin Tunca, "Mandalinalarımızı öncelikli olarak bize kayıtlı ailelerimize, sonra dezavantajlı bölgelerdeki okullara gönderiyoruz. Günde 2 ton mandalina topluyoruz. İyileşen gençlerimizle burada bir aile olarak neleri başardığımıza odaklanıyoruz" dedi. LÖSEV'in desteğiyle kanser tedavisi tamamlanan 20 yaşındaki Esra Eyioğlu ise "İyileşip onlara şifa olsun diye topluyoruz. Onlara umut olabilmek beni gururlandırıyor. Mandalina toplarken duygulanıyorum. Burada olmaktan mutluyum. Kanser diğer kardeşlerimi hiçbir zaman korkutmasın. Umutlu olmak gerekiyor. Ben hiçbir zaman bırakmadım. Savaşalım lösemiyi yenelim" diye konuştu. AA

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LÖSEV çiftliğinde hasat zamanı
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