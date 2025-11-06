Louvre için 10 öneri! ’Krizlere karşı hazırlıklı değil’

10 ÖNERİ SUNULDU

Sanat eserleri satın almak ve pandemi sonrası projelerin yeniden başlatılması için yapılan aşırı harcamalara da dikkat çekilen raporda, verimsizlikler ve bilet sahtekarlığından kaynaklanan gelir kayıplarının da müzenin bozulan altyapısını düzeltememesine neden olduğu vurguladı. Bu yıl duyurulan kalkınma girişimlerinin teknik ya da mali fizibilite çalışmalarına dayanmadığı ve personel ihtiyacının dikkate alınmadığı aktarılan raporda, müze tarafından satın alımların sayısının düşürülmesini, bilet fiyatlarının arttırılmasını ve dijital altyapı ile yönetim yenilenmesini de içeren 10 öneri sunulduğu belirtildi. Raporda, denetçinin bilgi sistemlerine yapılan yatırımların kronik olarak yetersiz kalması karşısında Louvre gibi büyük bir müze için gelişmemiş kalan iç kontrol fonksiyonlarını mutlaka güçlendirmesi gerektiğini ifade ettiği bildirildi.