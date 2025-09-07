LPG’li araçlar çarpıştı: 4 kişi yaşamını yitirdi

Karabük'ün Eflani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki LPG'li araçların çarpışması sonucu araç alev topuna dönerken, araçta sıkışan 3 kişi yanarak can verdi. Bir başka aracı kullanan 39 yaşındaki Mustafa Oğuz ise ağır yalanırken, 48 saat sonra yaşamını yitirdi.

Olay Eflani Daday Karayolu Kababayır mevkiinde 5 Eylül günü meydana gelmişti. Çorum ilinden Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini kazanan Halil Yarış ve ailesi kayıt için giderken Eflani Daday Karayolu Kababayır mevkinde karşı yönden gelen Mustafa Oğuz'un kullandığı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Her iki araçta LPG olması nedeniyle çarpışmanın etkisi ile alev aldı. Araçta bulunan da bulunan sürücü Yaşar Yarış (44), annesi Zeynep Yarış (64) kızı Zeynep Yarış(16) araçta sıkışarak çıkan yangında feci şekilde can verirken,üniversite kayıt olacak olan Haili Yarış (18) ise ağır yaralanmıştı. Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma hastanesini yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınırken, araç sürücüsü Mustafa Oğuz (39) tedavi gördüğü hastanede sabah erken saatlerde yaşamını kaybetti. Halil Yarış ile Yusuf Oğuz (15), Ömer Faruk Oğuz (10), Nezahat Oğuz (39) nin tedavileri sürerken, Halil Yarış'ın Hayati Tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Öte yandan araçta sıkışarak çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi ve DNA incelemelerinin ardından ailelerine teslim edildi. Hayatını kaybeden üç kişi için Çorum'un Merkez ilçesine bağlı Kumçelteği köyünde cenaze töreni düzenlendi. Yaşar Yarış, annesi Zeynep Yarış ve kızı Zeynep Yarış, kılınan öğle namazının ardından yan yana toprağa verildi. Törene katılan yakınları gözyaşlarına hâkim olamazken, köyde büyük bir hüzün yaşandı.