‘Lübnanlıyım’ dedi Eleni’yi dolandırdı

İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne 20 gün önce, Yunanistanlı Eleni M.'den (60) bir ihbar geldi. Eleni M.; "Bundan 1 ay kadar önce Lübnanlı El Murad ile sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştım. Bir süre arkadaş olduk sonra aramızda duygusal bağ oluştu. Kendisine 60 bin euro (3 milyon lira) paramın olduğunu ve bunu dolara çevirmek istediğimi söyledim. 'Benim tanıdıklarım var, komisyon olmadan hallederim' dedi. Bana 70 bin dolar getirdi. Sonra kayıplara karıştı. Dolarlar sahte çıktı, şikâyetçiyim" dedi.

SAHTE 70 BİN DOLAR VERDİ

Polis ekipleri 'Lübnanlı El Murad'ın kimliğini tespit etti. Lübnanlı değil Türk vatandaşı olduğu ortaya çıkan Hataylı İsmail D.(47) kıskıvrak yakalandı. İsmail D.'nin ilk beyanında; "Borcum vardı, paranın bir kısmı ile onu kapattım. Diğerini de gezip tozup yedim" dedi. 5 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilen dolandırıcı tutuklandı.