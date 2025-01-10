Lüks araca villa önünde silahlı saldırı düzenlendi

Silahlı saldırı olayı geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Büyükçekmece Türkoba Mahallesi Tepekent Vilları'nda yaşandı. O.Y. (38) isimli adam lüks aracıyla evinin önüne geldiği esnada başka bir araçtan inen silahlı saldırganların hedefi oldu. Araca uzun namlulu kalaşnikof silahı ile art arda ateş edildi. Saldırıyı yapan şahıslar olay yerinden kaçarken sesleri duyan çevredeki vatandaşlar olayı polise ihbar etti.

ARACINA 20 KENDİSİNE 3 KURŞUN İSABET ETTİ

O.Y. Saldırıda vücuduna isabet eden 3 kurşun ile yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine kısa sürede polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, saldırıda yaralanan O.Y.'yi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Araca 20'den fazla mermi isabet ederken polis kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.