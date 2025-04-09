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Giriş Tarihi: 9.4.2025 01:08

Maç izlerken beyin kanaması geçiren taraftar hayatını kaybetti

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izlerken beyin kanaması geçirdiği belirlenen Temel Keskin (50), kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti

DHA
Maç izlerken beyin kanaması geçiren taraftar hayatını kaybetti

İstanbul'da Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan lig maçını Orhangazi ilçesinde terzi dükkanında arkadaşlarıyla izleyen Trabzonspor taraftarı evli ve 3 çocuk babası Temel Keskin, karşılaşmanın 30'uncu dakikasında fenalaştı.

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Keskin yapılan müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Keskin, daha sonra Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Keskin bugün hayatını kaybetti.

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Maç izlerken beyin kanaması geçiren taraftar hayatını kaybetti
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