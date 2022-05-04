‘Madalya törenine gelecektim mezarına değil’

Kayseri'nin Felahiye İlçesi İsabey Köyü'nde yaşayan Halil ve Elife Kulacu'nun tek erkek çocukları olan Muhammet Mustafa Kulacu, üniversitesi sınavını kazanıp Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ne kayıt oldu. Aynı zamanda Kickboksçu olan Muhammet Mustafa'nın en büyük hayali ise milli sporcu olmaktı. Ailesinin maddi durumu olmadığı için hem çalışıp hem okuyan Muhammet Mustafa, 3 Ocakta spor salonuna antrenmana giderken 16 yaşındaki Y.E.A tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

BAYRAMI OĞLUNUN KABRİ BAŞINDA KARŞILADI

Bayramı bir hiç uğruna toprağa verdiği oğlu Muhammet Mustafa Kulacu'nun kabri başında karşılayan anne Elife Kulacı, oğluna yaktığı ağıtla yürekleri dağladı. "Ölüm sana yakışmadı kuzum" diyerek ağıtlar yakan acılı anne; "Muhammet Mustafa'm ben senin madalya törenlerine gelecektim mezarına değil diyen Elife Kulacu; "Oğlum bu sensiz ilk bayramımız. Her bayram erkenden kalkar bayram sevinci yaşardın. Şimdi sensiz bayramlarımız artık o eski bayramlar değil. Kaderimizde oğlumuzla kabri başında bayramlaşmakta varmış. Dört gözle doğmasını beklediğin kardeşin doğdu. Adını da senin dediğim ismi verdik. Kardeşin 3 buçuk aylık. Oda senin gibi yiğit, mert ve dürüst bir delikanlı olacak. Ona hep seni anlatacağım" diyerek gözyaşı döktü.

"OĞLUM MİLLİ SPORCU OLACAKTI"

18'ine yeni basan oğlunun yine sabi bir çocuk tarafından öldürüldüğünü belirten anne Elife Kulacu; "Kocam dağlarda çobanlık yaparak, ben evlere temizliğe giderek, ineklerimizin sütünü peynir yapıp satarak oğlumuzu okuttuk. Okuyan oğlumun cebine haftalık 50 lira ancak koyabiliyorduk. Tüm zorluklara rağmen oğlum hem çalıştı hem de okudu. Tek hayali Kickboksta milli sporcu olmaktı. Üniversiteyi kazandı. Çok mutluydu. Sporcu olup bana ev alacağını beni artık çalıştırmayacağını söylüyordu. Ama oğlumuzu bize yar etmediler. 16 yaşındaki bir çocuk cebinden çıkardığı bıçakla oğlumu kabinden bıçakladı. Benim çocuğumu benden başka bir çocuk çaldı. O çocuğun cebinden bıçak, benim çocuğumun cebinden ise sadece bir binişlik otobüs bileti çıktı. Bizim suçumuz çocuğumuzu düzgün yetiştirmek miydi? Benim oğlumun cebinde de bıçak olsaydı belki şuanda yaşacaktı. Biz doğru olanı evladımıza öğrettik ama dünyada hep doğru insanlar olmayınca bu acıyı yaşardık" diye konuştu.

CEBİNDEN BORÇ LİSTESİ ÇIKTI

Oğlu Muhammet Mustafa'nın gittiği spor kulübünün parasını bile güçlükle ödediğini belirten anne Elife Kulacu; "Oğlumdan geriye bize sadece boks eldivenleri kaldı. O eldivenleri bile çok zorluklarla almıştık. O gün gideceği spor kulübündeki hocaları oğlumu çok idare ettiler. Salona ödemesi gereken parayı eline geçtikçe ver demişler. Oğluma paran var mı diye sorduğumda "Param var anne beni merak etmeyin" dedi. Oğlum öldürüldükten sonra cebinden borçlarının listesi ile bir binişlik otobüs bileti çıktı. Meğer oğlum biz üzülmeyelim diye bize durumunu söylememiş" dedi.

OLAY NASIL OLMUŞTU

Antrenmana birlikte gitmek için Kocasinan İlçesi Mimarsinan Mahallesinde oturan sporcu arkadaşını almaya giden Muhammet Mustafa Kulacu, yol kenarında bekleyen Y.E.A, tarafından 'ne bakıyorsun' diyerek bıçaklandı. Kalbinden ve kasıklarından bıçaklanarak ağır yaralanan Muhammet Mustafa Kulacu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.