Haberler Yaşam Haberleri Maden arama helikopteri Tunceli’de acil iniş yaptı
Giriş Tarihi: 24.7.2024 15:43

Maden arama helikopteri Tunceli’de acil iniş yaptı

MTA Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı için maden, enerji ve yapısal jeolojik unsurların araştırılması konusunda çalışma yapan helikopter, hava muhalefeti nedeniyle Tunceli’ye acil iniş yaptı.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Maden arama helikopteri Tunceli’de acil iniş yaptı

Edinilen bilgiye göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden Tetkik ve Arama (MTA) Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı için maden, enerji ve yapısal jeolojik unsurların araştırılması konusunda çalışma yapan helikopter, hava muhalefeti nedeniyle Tunceli merkeze bağlı Güleç Köyü Sinan Mezrası'na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Helikopterin o anları mezra sakini Metin Turan tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken bölgeye gelen ikinci bir ekibin müdahalesinin ardından helikopterin yeniden havalanarak yoluna devam ettiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Maden arama helikopteri Tunceli’de acil iniş yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA