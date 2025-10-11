Haberler Yaşam Haberleri Çocuklu ailenin aracını taciz edip, kazaya sebep olmuştu: O magandanın ehliyetine süresiz el konuldu!
Giriş Tarihi: 11.10.2025 22:28 Son Güncelleme: 11.10.2025 22:38

Çocuklu ailenin aracını taciz edip, kazaya sebep olmuştu: O magandanın ehliyetine süresiz el konuldu!

Kocaeli'de meydana gelen olayda, içinde bebek ve çocuk olan bir otomobil, seyir halindeki başka bir otomobil tarafından defalarca sıkıştırılarak, önünde ani frenler yapıldı. Bir süre böyle devam eden yolculukta söz konusu maganda çocuklu ailenin aracıyla birlikte 5 araca daha çarparak kazaya sebep oldu. Dehşet anları kameraya yansırken, şahsın ehliyetine süresiz olarak el konuldu.

İHA Yaşam

Olay, dün Kocaeli TEM Otoyolu'da meydana geldi. İddiaya göre, içinde bebek ve çocuğun bulunduğu bir otomobil, başka bir araç sürücüsü tarafından defalarca sıkıştırıldı. Ani fren yaparak ve makas atarak ilerleyen sürücü, ailenin bulunduğu otomobili seyir halindeyken tehlikeye soktu.

Bir süre böyle devam eden yolculuk sonrasında maganda sürücü, çocuklu ailenin aracıyla birlikte toplam 5 araca çarparak kaza yaptı.

O anlar, sıkıştırılan aile tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde araçta bebek ile çocuğun olduğu görülürken, kazaya ilişkin anlar yer aldı.



SÜRESİZ EL KONULDU

Kocaeli Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada Körfez ilçesi TEM Anadolu Otoyolunda 'Bir sürücünün bir başka aracı sıkıştırarak kaza yapmasına neden olduğuna' dair görüntüler yer almıştır.

Cuma günü meydana gelen olayın şüphelileri kısa sürede yakalanmış ve sevk edildikleri adli makamlar tarafından sürücü belgelerine süresiz olarak el konulmuştur.

Ayrıca söz konusu araç sürücülerine 7 ayrı suçtan dolayı trafik idari para cezası uygulanmıştır. Trafik güvenliği ve trafikte kurallara uymayan sürücülere yönelik denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çocuklu ailenin aracını taciz edip, kazaya sebep olmuştu: O magandanın ehliyetine süresiz el konuldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz