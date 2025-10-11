Çocuklu ailenin aracını taciz edip, kazaya sebep olmuştu: O magandanın ehliyetine süresiz el konuldu!

Olay, dün Kocaeli TEM Otoyolu'da meydana geldi. İddiaya göre, içinde bebek ve çocuğun bulunduğu bir otomobil, başka bir araç sürücüsü tarafından defalarca sıkıştırıldı. Ani fren yaparak ve makas atarak ilerleyen sürücü, ailenin bulunduğu otomobili seyir halindeyken tehlikeye soktu.